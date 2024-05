La fisica si studia in acqua per gli studenti dei licei scientifici di Varese e Gallarate

Primo anno di laboratorio per i Licei di Viale dei Tigli di Gallarate, mentre l’appuntamento si rinnova nella sua undicesima edizione per le classi seconde del Liceo Ferraris di Varese. Si tratta di un progetto stimolante che vede uniti gli studenti dei licei con i loro insegnati e l’associazione sportiva dilettantistica FIAS (Federazione italiana attività subacquee) che raggruppa subacquei e apneisti della nostra provincia.

Seguendo il programma scolastico, ai ragazzi viene data l’opportunità di partecipare a lezioni teorico-pratiche, per rendere più interessante la comprensione della fisica; grazie ad esperimenti in acqua sulla fluidodinamica, l’idrostatica e le leggi dei gas. Dopo le lezioni di teoria dei docenti e degli istruttori FIAS, l’attività è proseguita con le serate in cui gli studenti hanno potuto familiarizzare con le attrezzature e provare l’immersione subacquea, rispettivamente nella piscina Fabiano di Varese e Moriggia di Gallarate.

L’esperienza terminerà il 23 maggio per Varese e il 28 maggio per Gallarate con un’altra mattinata passata in piscina, in cui verranno effettuati diversi esperimenti subacquei e non subacquei, al fine di applicare e verificare i concetti appresi. Da molti anni la sezione Fias di Varese è impegnata in questo progetto insieme alle classi liceali: l’obiettivo comune è quello di “portare fuori dall’aula” i concetti della fisica e mostrare quanto essi siano importanti nella nostra vita, ma soprattutto come essi vengano applicati quotidianamente, anche in un’attività sportiva (come è la subacquea).

Attraverso lo sport si vogliono così promuovere nuove forme di apprendimento, che consentano di sperimentare quanto studiato in aula, rendendo viva una materia, la fisica, che spesso sembra essere solo teorica. Quello avviato anni fa dalla sezione di Varese della Fias con i professori del Liceo Ferraris fin dall’inizio ha voluto essere un progetto pilota che punta a una sempre maggiore collaborazione tra il mondo della scuola e le associazioni sportive dilettantistiche, stimolando i giovani non solo alla comprensione, ma anche alla scoperta di nuovi sport.