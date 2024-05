La Solbiatese verso la prossima stagione: Gorrasi sì, Rota no

Dopo la sconfitta nella finale della Fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, la Solbiatese guarda avanti e inizia a mettere le basi per la prossima stagione. L’assalto alla Serie D in questa stagione è stato solo sfiorato, ma la società nerazzurra ha bene in testa l’obiettivo e con una programmazione oculata – come avvenuto negli ultimi anni – ci sono tutte le possibilità per raggiungere il traguardo.

E in attesa che l’annata 2023-2024 termini anche istituzionalmente, il club di Solbiate Arno ha già comunicato due importanti notizie. La prima riguarda il direttore generale Carmine Gorrasi che, nonostante qualche voce di un possibile addio, è stato riconfermato e proseguirà così il proprio lavoro in nerazzurro.

“Il sodalizio tra la Solbia e Gorrasi proseguirà con un legame ancora più forte – si legge nel comunicato -. Arrivato a Solbiate Arno nel 2019, sotto la sua gestione sono arrivati ottimi risultati, come la vittoria dei campionati di Prima Categoria nel 2020, di Promozione nel 2022 e la semifinale playoff del 2023. Nell’ultima stagione la vittoria della Coppa regionale e la finale della fase nazionale. Proprio l’atto conclusivo di Firenze sarà il punto da cui ripartire per centrare l’obiettivo, nella prossima stagione, della promozione in Serie D. È anche grazie a lui che la Solbiatese è tornata a sognare in grande. Ufficialmente terminata la stagione 2023-24, il DG sta già pianificando le prime mosse per la nuova annata, con l’augurio che sia ancor più entusiasmante”.

Chi invece non farà parte del futuro nerazzurro sarà l’allenatore Andrea Rota. Arrivato a stagione in corso ha portato la squadra prima alla vittoria della Coppa Lombardia e poi alla finale della Coppa Italia. In campionato invece la squadra non è riuscita a raggiungere la quota playoff.