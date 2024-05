Ancora chiusure notturne in A8 tra Castronno e Solbiate Arno e tra Varese e Gazzada

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 giugno, con orario 21:00-5:00;

-dalle 21:00 di venerdì 7 alle 5:00 di sabato 8 giugno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Milano e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno.

Sulla A8 Milano-Varese e sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 giugno, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate.

Sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla SC5 Strada Varese-Gazzada immette sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Buguggiate ed è diretto verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Gazzada.