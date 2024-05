Lavori in A8, le chiusure notturne previste da lunedì 6 a venerdì 10 maggio

A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI CASTELLANZA

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 maggio, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Legnano, al km 16+300;

-dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 maggio, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Busto Arsizio, al km 24+500.

A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLI DI CASTRONNO E SOLBIATE ARNO E AREA DI SERVIZIO BRUGHIERA EST

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire diverse attività, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 maggio, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso Varese; sarà chiusa anche l’area di servizio “Brughiera est”, situata nel tratto compreso tra Castronno e Lago di Varese Gazzada, verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Varese Gazzada;

-dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 maggio, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Varese; lo stesso svincolo di Solbiate Arno sarà chiuso anche in entrata verso Milano, per effetto della contestuale chiusura del tratto Castronno-Cavaria, in direzione del capoluogo lombardo.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in uscita per chi proviene da Milano: Castronno o Cavaria;

in entrata verso Varese: Castronno;

in entrata verso Milano: Cavaria.

A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI: CASTRONNO-SOLBIATE ARNO E CASTRONNO-CAVARIA

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 maggio, con orario 21:00-5:00 e dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Solbiate Arno e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno;

-dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Cavaria, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Milano e rientrare in A8 allo svincolo di Cavaria.