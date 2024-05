Le proposte di giugno di Auser Gallarate

Con il mese di giugno termina la stagione 2023-2024 che ha visto Auser Insieme di Gallarate APS ETS attiva nella proposta di un programma di eventi e corsi che hanno interessato svariati temi di carattere sociale, culturale e ludico. Oltre alle attività sociali che si svolgono per tutto l’anno (accompagnamento protetto di anziani, fragili e minori disabili, sportello d’ascolto e antiviolenza, assistenza per lo SPID), anche a giugno proseguiranno il corso di ginnastica dolce, le attività del gruppo di ballo e l’incontro mensile con la psicologa D.ssa Monica Rubin.

La consueta attività pomeridiana del centro di Via del Popolo 3 sarà arricchita da due momenti ludici con un torneo di burraco il 1 giugno e da un pomeriggio di merenda e giochi il 13 giugno. Nel mese tornerà utilizzabile per i soci il campo bocce, oggetto di un recente intervento di ripristino. Gli ultimi incontri della stagione si terranno il 5 giugno alle 14.30 sul tema “I disturbi del sonno”, relatrice la d.ssa Simonetta Vernocchi. Infine, nell’ambito della Fiera del Des di Varese, alla quale partecipano i Gas (Gruppi di Acquisto solidali) della provincia e quindi anche il nostro Gasauser, si terrà un incontro sul tema “Un’altra spesa è possibile”, relatore Marco Bonetti presidente di DES Varese. La giornata si terrà ai Giardini Estensi di Varese il 16 giugno 2024. Per il dettaglio consultare QUESTO LINK