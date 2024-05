Legnano, ora ti giochi tutto: appuntamento con la Castellanzese per conquistare la salvezza

Dopo una lunga stagione travagliata, che ha visto ben quattro allenatori diversi avvicendarsi sulla sua panchina, il Legnano arriva alla sfida finale, in cui si deciderà se questa squadra si sarà guadagnata la salvezza. Domenica 12 maggio, infatti, nell’insolito scenario dello Sportitalia Village di Verano Brianza, ci si appresta ad assistere al playout tra i lilla di Zattarin e la Castellanzese, match che vede i padroni casa partire da una posizione di forza in virtù del migliore piazzamento in classifica nella regular season, il che implica la possibilità per il Legnano di farsi bastare un pareggio per mantenere la categoria.

I lilla arrivano al match al termine di un lungo periodo positivo, il cui inizio è curiosamente coinciso con il passaggio di proprietà da Montanari a Enea Benedetto, il quale, dopo l’esordio vincente al ‘Mari’ contro il Ponte San Pietro fanalino di coda, ha immediatamente riportato alla guida dei suoi Zattarin, andando a chiudere il campionato con ben 7 risultati utili consecutivi. Questo filotto ha consentito al Legnano di racimolare punti e scalare la zona playout, concludendo in 16° posizione e guadagnandosi dunque il vantaggio di poter accontentarsi di un pareggio in questa sfida molto delicata. Zattarin è riuscito a trovare una quadra che per mesi non si era mai vista, sistemando i suoi con un compatto 3-5-2 basato su una solida difesa e una discreta aggressività, lasciando i compiti offensivi allo straordinario Bardelloni e all’intraprendente Staffa, che in questa stagione di fatto ha provato tutti i ruoli possibili, dimostrandosi infine un discreto bomber sui generis.

La Castellanzese di mister Roncari, invece, viene da un periodo piuttosto difficile, che l’ha vista perdere ben 4 delle ultime 5 partite, subendo sempre almeno due reti e incassandone addirittura cinque in casa dal Ponte San Pietro ultimissimo in classifica. Se non altro, nell’ultima uscita i nero-verdi hanno conquistato un convincente e rocambolesco pareggio in rimonta per 3-3 con il Brusaporto 7° in classifica, risultato che dà un po’ di morale in vista di questo delicatissimo e tesissimo appuntamento su cui pesa l’obbligo di vincere per raggiungere la salvezza.

Sarà il quarto derby stagionale tra Legnano e Castellanzese, che si sono affrontate nel primo impegno stagionale in Coppa Italia, sfida terminata 1-1 nei tempi regolamentari e vinta ai rigori dalla Castellanzese. In campionato, invece, sono stati i lilla ad avere la meglio per 2-1 nella sfida di andata al ‘Mari’, mentre il ritorno al ‘Provasi’ ha visto il Legnano gettare al vento molte occasioni, pareggiando per 0-0. Facile pensare che, stavolta più che mai, sarà la tensione a farla da padrone, sebbene la Castellanzese dovrà necessariamente scoprirsi per vincere la partita. I ragazzi di Zattarin, dunque, dovranno essere bravi a non farsi schiacciare e a condurre il gioco, provando lo stesso ad attaccare alla ricerca di un goal che con ogni probabilità indirizzerebbe definitivamente la partita.

Appuntamento dunque allo Sportitalia Village di Verano Brianza per domenica 12 maggio alle 16, l’ora X per la stagione di Legnano e Castellanzese.