Lezione di “pupi siciliani” alla scuola primaria di Cassano Magnago

Nella mattinata di lunedì 20 maggio gli alunni della scuola primaria “Dante” di Cassano Magnago hanno ospitato l’artista Salvatore Giglio, appassionato fin da piccolo di opere dei pupi siciliani, un particolare tipo di teatro delle marionette.

A fine spettacolo i bambini hanno avuto la possibilità di fare delle domande per soddisfare tutte le loro curiosità e conoscere meglio la passione dell’artista. Protagonisti di questo spettacolo, dal titolo “Un mondo a colori”, sono stati gli alunni delle classi 5 A e 5 B che hanno dato voce alle marionette.

Gli alunni hanno poi trasmesso un messaggio di pace visto da loro come un arcobaleno che porta gioia, speranza e che colora la nostra vita. «È un dono prezioso che tutti dobbiamo preservare. La pace è come una canzone che canta la felicità e l’amore. Tutti dobbiamo amarci, rispettarci e vivere in armonia», commenta la responsabile di plesso, l’insegnante Silvana Geraci.