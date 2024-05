“L’umano e la natura”: filosofia, ambiente e birretta con la Consulta giovanile di Lozza

Domenica 26 maggio la Consulta giovanile di Lozza invita tutti a partecipare ad un interessante incontro che vede al centro il tema del rapporto tra l’uomo e la natura, con un sguardo proiettato anche al futuro, al mondo che lasceremo a chi verrà dopo di noi.

Relatore Luca Lanfranchi, vicepresidente della Consulta, dottore in filosofia e pedagogista, che spiega i temi della riflessione al centro dell’incontro: «L’interconnessione tra l’essere umano e la natura è innegabile, ma quanto frequentemente sfugge questa consapevolezza? Affrontare la realtà del nostro pianeta oggi richiede un cambio di mentalità verso una prospettiva di pensiero lungo termine e un approccio di integrazione ecologica. Ma cosa implica veramente tutto ciò? Quali sfide e opportunità emergono? E, infine, quanto è difficile aspirare a diventare dei “buoni antenati” per le generazioni future?».

L’appuntamento è per le 18 al parco giochi “Il fanciullino” di Lozza, in via San Carlo. Dopo l’incontro e la discussione sugli interessanti temi proposti birretta per tutti, offerta dalla Consulta giovanile. Ingresso libero e gratuito.

Qui la locandina