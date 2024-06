Scontro tra auto e moto a Lozza, grave un uomo di 38 anni

Brutto incidente poco dopo le 11,30 a Lozza, sulla statale 233 (tratto denominato via Fogazzaro), la strada che collega Varese a Lozza.

Per cause in corso di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza dell’autosalone Crespi. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 38 anni che ha riportato diversi traumi. I soccorritori, usciti in codice giallo, hanno poi riscontrato un ulteriore elemento di gravità nelle ferite riportate dall’uomo (trauma cranico e all’addome) e il codice di intervento è stato portato in rosso.

Sul posto oltre all’ambulanza con il supporto dell’auto medica sono intervenuti Carabinieri e Polizia locale di Varese.

Il ferito è stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese.