Matteo Acchini è il nuovo sindaco di Lozza. Lo si capisce già una mezz’ora dopo l’inizio dello scrutinio, quando il candidato unico per il paese con la lista Comunità e Comune uniti per Lozza” ha superato il 50% dei voti validi.

Lui arriva al seggio delle scuole Pascoli poco dopo e non nasconde il suo sorriso. «Sono soddisfatto e contento perché il 70% delle persone è andato a votare e questo è un messaggio molto chiaro di una città che vuole essere amministrata -dice-. Speriamo di essere capaci di raccogliere la sfida e fare quello che abbiamo scritto nel programma per far crescere Lozza anche sul percorso delle passate amministrazioni».

I primi passi da sindaco sono chiari. «Ci sono due progetti su cui stiamo già lavorando: il centro polifunzionale con progettazione e riqualificazione e poi la realizzazione di una comunità energetica, progetti di medio termine che magari non si vedranno immediatamente ma i cui benefici saranno importantissimi».