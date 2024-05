Marco Parolo e Fausto Pellegrini incontrano i ragazzi dell’Istituto Dante a Cassano Magnago

Studenti e insegnanti dell’Istituto comprensivo Dante di Cassano Magnago venerdì 3 maggio hanno ospitato l’ex calciatore della Nazionale di calcio Marco Parolo e Fausto Pellegrini, scrittore, giornalista e vice-caporedattore di RaiNews. Due persone con età e storie diverse, ma con una caratteristica importante: quella di aver inseguito con forza i propri sogni.

Ed è proprio per parlare alle nuove generazioni dell’importanza di impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi che Parolo e Pellegrini hanno incontrato gli studenti della scuola Orlandi. «Se fare dei sacrifici significa rinunciare a qualcosa di bello per fare qualcosa che si deve, allora non ho mai fatto sacrifici – ha affermato Marco Parolo -. Infatti allenarsi con serietà, impegno, costanza, anche per tante ore al giorno, era quello che desiderava fare, quindi non è mai stato un sacrificio».

«Fare qualcosa che ti rende felice, che ti dà soddisfazione e soprattutto che ti permette di intrecciare relazioni semplici ma significative è alla base della professione a cui ognuno dovrebbe aspirare, di qualsiasi tipo essa sia – ha aggiunto Fausto Pellegrini -. Le difficoltà e le cadute ci possono essere, ma sono tappe che permettono di migliorare, di crescere, di arricchirsi».

Entrambi gli ospiti hanno poi raccontato agli studenti le loro esperienze di vita e professionali e hanno risposto alle domande dei ragazzi dialogando con la dirigente Raffaella Ferrari e con il sindaco di Cassano Pietro Ottaviani.