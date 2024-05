Marco Reguzzoni: “La minaccia cinese non ammette esitazioni, i dazi in Europa vanno messi subito”

Marco Reguzzoni, candidato alle Europee per Forza Italia, interviene sul G7 dell’economia in corso a Stresa: «Bene ha fatto il ministro Giancarlo Giorgetti a sottolineare a Stresa che i Paesi del G7 devono tenere una condotta univoca e senza divisioni per contrastare la concorrenza sleale della Cina. Tuttavia, io non avrei esitazioni nell’introdurre con forza i dazi e questo lo deve fare per prima l’Unione Europea».

Reguzzoni, candidato nel collegio Nord Ovest e presidente dell’Associazione politica “I Repubblicani” aggiunge: «Per difendere le nostre imprese, la produzione e i lavoratori, non possiamo più avere tentennamenti. A chi non rispetta le nostre stesse regole ambientali, contrattuali e fiscali, beneficiando oltretutto di aiuti di Stato che distorcono il mercato come avviene in Cina, non deve essere permesso di invaderci e metterci in ginocchi. Il ministro Giorgetti dice che i dazi sono “un tema”, io dico che sono la prima mossa da compiere. In Europa mi batterò perché si agisca con decisione e autorevolezza a difesa della nostra economia».