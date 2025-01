Da Gallarate a Stresa per rubare alcolici nei supermercati. Nei guai cinque giovanissimi

I Carabinieri della Stazione di Stresa hanno identificato e denunciato a piede libero 5 giovanissimi, 3 minorenni e 2 maggiorenni da pochi giorni, per furto aggravato di alcolici all’interno dei supermercati Carrefour e Conad di Stresa.

È accaduto la scorsa settimana quando ai carabinieri è giunta una telefonata da parte di un cittadino che ha informato i militari della presenza di alcuni giovanissimi, saliti sul treno alla Stazione ferroviaria di Gallarate che, parlando tra di loro, avevano espresso l’intenzione di scendere a Stresa per rubare degli alcolici nei vari supermercati del paese.

Una pattuglia si è diretta al supermercato Conad e qui i militari sono stati informati dagli addetti dell’esercizio commerciale, che poco prima cinque ragazzi giovani erano stati notati uscire frettolosamente dal locale dopo essere stati visti asportare alcune bottiglie di alcolici. La visione dei filmati di sorveglianza ha fornito ai carabinieri una accurata descrizione dei giovani. I militari si sono messi dunque immediatamente alla ricerca del gruppetto e a poche centinaia di metri di distanza, la pattuglia individuava due ragazzi corrispondenti alla descrizione. Durante il controllo i carabinieri hanno notato che dal borsello di uno dei due fuoriusciva il collo di una bottiglia di amaro Montenegro di cui il giovane non sapeva giustificare il possesso.

Dietro a un cespuglio lì vicino, è stata poi trovata un’altra bottiglia che era stata nascosta poco prima dal complice alla vista dei militari. I due minori, accompagnati al supermercato Conad, sono stati riconosciuti dai dipendenti. Nel frattempo una seconda pattuglia di Carabinieri è stata inviata alla stazione ferroviaria di Stresa dove, sulla banchina, in attesa del treno per Milano, sono stati fermati gli altri tre componenti della banda. Poco distante da loro si trovava occultato uno zaino con all’interno diverse bottiglie di superalcolici.

Nel frattempo presso la Stazione Carabinieri di Stresa si presentava il titolare del supermercato “Carrefour” il quale aveva denunciato il furto di diverse bottiglie di superalcolici ad opera di un gruppo di giovani. In totale le bottiglie asportaste nei due supermercati erano 11, più due confezioni di tartare di pesce, per un valore di quasi 300 euro. I 5, tutti di età compresa tra i 15 e 18 anni, sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso. Due di loro facevano parte della banda di 6 giovanissimi denunciati lo scorso mese di settembre, proprio dai Carabinieri di Stresa, per aver rapinato un minore sul treno Milano – Domodossola nell’estate del 2023.