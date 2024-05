Marcolli non si ferma più: sua anche la Athlon Run

Quinta vittoria consecutiva nel circuito del Piede d’Oro per Simone Marcolli: il portacolori dell’Atletica Varese vince anche la “Athlon Run” di Castiglione Olona dopo aver conquistato il successo assoluto ad Arsago Seprio, Brebbia, Gallarate e Malnate. E un traguardo simile è quello tagliato anche da Marta Dani, al terzo centro di seguito nel circuito podistico, anche se in questo caso il successo assoluto tra le donne è andato ad Adriana Grigoras.

Tra gli uomini Marcolli ha chiuso i 10 chilometri del percorso – con partenza e arrivo al parco di Monteruzzo – in 33.42, un vantaggio netto nei confronti di Sandro Cavallaro (Arcisate) che ha terminato in 35.25. Terzo posto assoluto per Juri Marelli, non iscritto al Piede d’Oro, a precedere Fernando Coltro (Valbossa) e Simone Carlo Prina (Arsaghese). Poi un altro “fuori classifica”, Matteo Morandi, davanti a Paolo Ballabio (Casorate), Giuseppe Bollini (Circuito Running), Paolo Negretto (Valbossa) e Giuseppe Pignatiello a chiudere la top ten.

In campo femminile come detto, Adriana Grigoras ha chiuso al primo posto anticipando Marta Dani (Valbossa) che ha chiuso in 40.46, oltre due minuti di margine su Francesca Canale (Athlon), su Greta Banfi e sulla compagna di colori Sofia Barbetta. Poi l’accoppiata della Runner Varese formata da Paola Turriziani e Sabrina Gussoni, quindi Elisabetta De Zulian (Arcisate), Antonella Panza (Whirlpool) e Cinzia Lischetti (Arsaghese).

L’Athlon Run giunta alla 15a edizione ha riscosso un gran successo di partecipazione: ben 600 gli iscritti (170 per il Piede d’Oro) a suddividersi tra il minigiro per bambini, il percorso ridotto da 4,8 Km e il lungo che misurava poco meno di 10 chilometri. Dopo la partenza dal Parco Monteruzzo i corridori hanno attraversato il borgo di Castiglione Olona per poi scendere nella zona industriale. Dopo 3 chilometri sulla pedonale si è quindi risaliti passando dal Palazzo Comunale e tornando al punto d’avvio dopo un paio di strappi tagliagambe.

La gara, oltre alle premiazioni consuete, ha avuto un’appendice gradevole e colorata: vista la concomitanza con la festa della mamma, a tutte le donne che hanno tagliato il traguardo è stata regalata una piantina di fiori offerta dall’Amministrazione Comunale e dall’organizzazione del Piede d’Oro.

Archiviata l’Athlon Run, si torna subito a correre perché maggio è mese senza sosta: domenica 19 i runners saranno di scena a Bardello con Malgesso e Bregano dove si disputerà la “Corri per Lidio” organizzata dai 7Laghi Runners. La gara di Malgesso doveva andare in scena il 10 marzo ma venne rimandata per il maltempo.

PIEDE D’ORO 2024 – IL CALENDARIO

3 marzo: Varese – Marciando per la Vita (L. Ponti | I. Bianchi)

17 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (F. Pisani | G. Banfi)

24 marzo: Cadrezzate con Osmate – Corri sul Lago di Monate (L. Ponti | F. Canale)

7 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (S. Marcolli | I. Bianchi)

14 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (S. Marcolli | I. Bianchi)

28 aprile: Gallarate – Life Run 10 (S. Marcolli | M. Dani)

5 maggio: Malnate – Città di Malnate (S. Marcolli | M. Dani)

12 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (S. Marcolli | M. Dani)

19 maggio: Malgesso – Corri con Lidio

26 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

9 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

15 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

23 giugno: Brinzio – Trofeo della Balena

7 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

14 luglio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

15 settembre: Besozzo (Cardana) – Camminata Alpina

22 settembre: Besnate – Gsp Purple Run

29 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

6 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

20 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili