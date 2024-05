Maurizio Spozio si ricandidata a Castelveccana: “Per il cambiamento e la crescita del mio paese”

Dopo cinque anni in minoranza e la sconfitta alle scorse elezioni per un solo voto, Maurizio Spozio si ricandida per la lista “Insieme per Castelveccana”. Al suo fianco una squadra di persone pronte ad impegnarsi per il paese sul Lago Maggiore. Il suo avversario politico è Giuliano Cometti, in continuità con il mandato di Luciano Pezza, attuale sindaco che ha invece deciso di non ripresentarsi.

«Sono Maurizio Spozio e ho 52 anni. Sono consigliere comunale uscente nel gruppo di minoranza. Sono laureato in Giurisprudenza, lavoro nel comune di Ispra con incarico di elevata qualificazione nel comparto Sicurezza e Polizia Locale ed ho ricoperto anche il ruolo di responsabile del Settore Affari Generali sempre nello stesso comune. Attualmente sono anche il Responsabile dell’accordo di collaborazione di Protezione Civile di cui fanno parte cinque comuni. Appassionato di sport, in particolare sci alpino, ho conseguito il titolo di Maestro di Sci e di Allenatore Federale della Federazione Italiana Sport Invernale (F.I.S.I.)»

Qual è la motivazione che l’ha spinta a candidarsi?

«Il legame con il territorio nel quale sono cresciuto e vivo. Desidero contribuire al cambiamento e alla crescita del mio paese impegnandomi a realizzare ciò che più mi sta a cuore: il bene comune».

Da chi e come è composta la sua squadra?

«Un gruppo rinnovato rispetto alle scorse comunali, composto da persone che hanno il desiderio di mettersi al servizio della comunità, ciascuno con le proprie capacità e competenze. Ileana Banfi (1966) Docente di scuola primaria per oltre 35 anni presso istituti paritari, attualmente Ileana insegnante responsabile del plesso scolastico statale “V. Sereni” di Portovaltravaglia. Ha fondato l’associazione “Brighirolosportiva”, opera sul territorio con corsi di ginnastica per adulti e terza età. Appassionata di trekking e natura in tutte le sue forme. Paolo Barassi (1968) Consigliere Comunale uscente. Biologo ricercatore fino al 2022. Da sempre attento alle tematiche educative e familiari, è coordinatore dell’Istituto Paritario “Maria Ausiliatrice” in Luino. Daniela Bazzoli (1951) Impiegata presso la ditta Ratti di Luino fino al 1977. Dal 1987 al 2011 dipendente del Comune di Castelveccana nei settori ragioneria, segreteria, ufficio tecnico, anagrafe, stato civile. Attualmente pensionata. Pietro Boni (1977) Laureato in agraria, ha lavorato per diversi anni all’estero in ambito agricolo, formativo e sociale. Nel 2010 ha avviato un’azienda agricola di cui è a tutt’oggi conduttore. Luca Bono (1993) Impiegato tecnico nel settore dell’edilizia dal 2008. Dallo scorso anno capo-progetto nella costruzione di impianti di climatizzazione e idraulica e responsabile della formazione degli apprendisti-in azienda. Luca Bono (1993) Impiegato tecnico nel settore dell’edilizia dal 2008. Dallo scorso anno capo-progetto nella costruzione di impianti di climatizzazione e idraulica e responsabile della formazione degli apprendisti-in azienda. Alessandro Bonvicini (1961) Consigliere comunale uscente. Pensionato bancario, ha ricoperto ruoli di responsabilità in ambito antiriciclaggio e nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria e con l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri. Attualmente volontario U.N.I.T.A.L.S.I. Alessio De Bortoli (1982) Impiegato tecnico e responsabile di reparto in azienda multinazionale nel settore metalmeccanico. Luca Ghiringhelli (1972) Impiegato tecnico nel gruppo farmaceutico Zambon in qualità di responsabile di manutenzione e di formatore professionale per apprendisti AFC. Andrea Spozio (1969) Titolare di un’azienda agricola boschiva. Ex-presidente della Sezione locale di Coldiretti ed ex-consigliere provinciale, è stato Consigliere comunale in Castelveccana dal 2016 al 2019. Cecilia Tognetti (1989) Dipendente nel settore della ristorazione. Maturità scientifica, indirizzo socio-psico- pedagogico, ha prestato attività di volontariato e si occupa della formazione ludico-sportiva di bambini e ragazzi presso il Centro sportivo di Luino».

Arriva da cinque anni in minoranza, in che modo le è stato utile?

«È stata sicuramente un’esperienza formativa e di osservazione delle dinamiche interne alla maggioranza. Alle scorse elezioni ci aveva sostenuto il 50% dei cittadini e pertanto, forti di questo sostegno, abbiamo lavorato sempre in modo costruttivo perché prevalessero scelte a favore dell’intera comunità. Il nostro è stato un impegno costante e puntuale sulle questioni che sono emerse nel corso degli anni. Non ci siamo mai espressi in modo superficiale, ma i giudizi e le osservazioni sono sempre stati il frutto di approfondimenti e attente valutazioni».

Quali sono i principali punti del vostro programma?

«Lavoreremo per aiutare singoli, famiglie e realtà sociali a costruire risposte adeguate ai loro bisogni e problemi reali. Il nostro programma è stato elaborato innanzitutto ponendoci in ascolto dei cittadini e delle loro domande. Tra i temi centrali scuola, attività socio-assistenziali e sicurezza. Lavoreremo per promuovere il nostro territorio, rilanciando il turismo e avviando iniziative culturali. Favoriremo sport e politiche giovanili. Ci impegneremo a garantire una progettazione strategica delle opere pubbliche, tutelando territorio e ambiente. Promuoveremo un modello di amministrazione sempre più vicina ai cittadini grazie anche all’utilizzo intelligente delle nuove tecnologie».

Quali sono le sfide che deve affrontare Castelveccana e come vede il paese tra cinque anni?

«Castelveccana è un borgo ricco di storia apprezzato per il suo paesaggio e per il suo patrimonio artistico e culturale. Occorre tutelare questa unicità e rendere il paese, attraverso la realizzazione del nostro programma, un luogo sempre più fruibile e attraente per residenti e turisti».

La presentazione pubblica della lista e del programma si terrà martedì 4 giugno 2024 alle ore 21 presso il salone comunale di Nasca.

