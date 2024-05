Napoli e Novati trionfano nel “Torneo di Primavera” di Gemonio

Leonardo Napoli del TC Scuola Tennis Luino e Cristina Novati del Seventennis Laveno hanno vinto il torneo di terza categoria di Gemonio disputato sui campi in sintetico di via Curti tra il 27 aprile e il 12 maggio, giornata di finali per il circolo valcuviano.

Il “Torneo di Primavera – Città di Gemonio” ha fatto registrare un alto numero di partecipanti, ben settanta sui due tabelloni (maschile e femminile), con un livello molto alto dal punto di vista tecnico.

Tra gli uomini, dicevamo, si è imposto Leonardo Napoli che in passato è stato anche giocatore di seconda categoria (arrivando a essere classificato 2.5): il talento luinese ha chiuso alla grande il suo cammino, superando in semifinale Filippo Tomazzolli (TC Gallarate) 6-1 6-4 e quindi imponendosi nella partita per il titolo sul padrone di casa Andrea Piva (TC Gemonio) 6-0 6-1. Lo stesso Piva era riuscito ad accedere alla finale battendo 6-3 6-1 Tommaso Carrese del TC Canottieri Milano.

Anche in campo femminile risultato netto in finale, dove Cristina Novati ha battuto 6-1 6-2 Valentina Negri del TC Gallarate. In semifinale la brava giocatrice lavenese si era imposta 6-0 6-2 sull’altra gallaratese Valeria Bianchi mentre Negri era avanzata senza giocare contro Maddalena Rosati Dumangane del TC Scuola Tennis Varese.

Quello primaverile (giudice arbitro Romano Piva, direttorie di gara Daniele Consolandi) è stato il primo torneo stagionale FIT andato in scena sui campi del TC Gemonio. I prossimi appuntamenti saranno nel mese di giugno e nel mese di settembre.