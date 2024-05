Nubifragio colpisce Sesto Calende, Somma Lombardo e Gallarate

Allagamenti di edifici e strade qua e là bloccate, dopo le 17, nella zona tra il fiume Ticino e la Statale del Sempione: precipitazioni violentissime e in rapido movimento, dalla sponda piemontese di Castelletto Ticino fino a Gallarate.

La perturbazione alle 17 ha scaricato masse d’acqua su Sesto Calende e la vicina Castelletto, poi la pioggia violenta ha coplpito Golasecca, infine è arrivata su Somma Lombardo dalle 17.20. Infine – leggermente attenuatasi – la pioggia ha colpito le zone collinari e del centro di Gallarate.

Si segnalano alcuni allagamenti di edifici e strade. Stanno intervenendo squadre dei vigili del fuoco, pattuglie della Polizia Locale e volontari di Protezione Civile. A Somma i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un’auto bloccata per una profonda buca (non una voragine sotto la strada, ma un cedimento legato a lavori per la rete gas). Allagamento anche in un asilo nido privato nella parte bassa della cittadina.

A Gallarate rimangono transitabili con difficoltà i sottopassi (nella foto sotto: via Ronchetti), che si erano invece allagati più pesantemente nella notte tra mercoledì e giovedì, a seguito del nubifragio che si era abbattuto sulla zona Nord della città e soprattutto su Cassano Magnago.