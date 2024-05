Obiettivo Brinzio si presenta: il programma per punti

“Obiettivo Brinzio”, che si presenta presentata in occasione delle elezioni amministrative dell’8-9 giugno 2024 col candidato Massimo “Mimmo” Piccinelli (foto) espone un programma che si fonda su tre principi cardine: partecipazione, impegno e concretezza.

URBANISTICA E VIABILITA’

Il programma prevede interventi migliorativi nella circolazione veicolare e pedonale, con particolare attenzione alla sicurezza e all’accessibilità. Tra le proposte vi sono la riqualificazione dei parcheggi di via Piave e viale Indipendenza, l’abbattimento delle barriere architettoniche del cimitero e l’installazione di rubinetti a pulsante nelle fontane pubbliche per ridurre lo spreco idrico. Altre iniziative includono la sostituzione del semaforo di piazza Galvaligi con lampade a LED e l’introduzione di strumenti di rallentamento del traffico per combattere le violazioni dei limiti di velocità.

CULTURA ED EDUCAZIONE

La valorizzazione del patrimonio culturale e il supporto alle istituzioni educative sono punti chiave del programma. Si propone il rilancio della biblioteca comunale e del museo, nonché il miglioramento dei servizi delle scuole dell’infanzia e primaria, con progetti di supporto per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disabilità.

DIALOGO CON LE ASSOCIAZIONI

“Obiettivo Brinzio” sottolinea l’importanza del dialogo costante con le realtà associative del paese. Il comune fungerà da mediatore e garante, promuovendo un calendario eventi tempestivo e una gestione condivisa dell’area feste. Inoltre, verrà valutata la posa di un display luminoso presso il municipio per informare la cittadinanza sulle iniziative locali.

SPORT E GIOVANI

Lo sport viene riconosciuto come elemento fondamentale di aggregazione sociale. Si prevede la riqualificazione degli impianti sportivi, la gestione della pista da sci di fondo e la creazione di un’ecopalestra all’aperto. Per i giovani, il programma include incontri specifici per discutere proposte e progetti, il rilancio del gemellaggio con il comune francese di Chaux e il sostegno a eventi e manifestazioni locali.

TERZA ETA’ E SICUREZZA

Il programma pone grande attenzione ai bisogni degli anziani, con progetti volti a connettere e rafforzare i servizi per la terza età. In tema di sicurezza, verrà migliorato il coordinamento con le forze dell’ordine e intensificata l’attività di sensibilizzazione sulle truffe.

AMBIENTE

Verranno adottati interventi per mantenere la viabilità boschiva e montana, prevenire il degrado e il dissesto idrogeologico, e ottimizzare l’accesso veicolare alle strade boschive. Si promuoverà un dialogo costruttivo con l’ente Parco Campo dei Fiori per la salvaguardia degli ecosistemi locali.

VSIONE E FUTURO

Il programma fa riferimento ad un concetto di amministrazione partecipativa e inclusiva, in cui ogni cittadino possa contribuire al bene comune. La lista si impegna a mantenere un dialogo costante con i comuni limitrofi e a garantire una presenza assertiva negli organismi sovracomunali, al fine di cogliere opportunità e risorse per il beneficio della comunità. In conclusione, “Obiettivo Brinzio” invita i cittadini a esprimere la loro fiducia votando per una squadra motivata e pronta a lavorare con umiltà, ascolto e perseveranza per il futuro di Brinzio.

