Brinzio ospita l’arte di Daniela Biella: una mostra contro la violenza sulle donne

Il Museo della Cultura Rurale di Brinzio si trasforma in una galleria d’arte contemporanea per ospitare la mostra personale di Daniela Biella, un’artista varesina di fama internazionale. L’evento, organizzato dalla Biblioteca Comunale di Brinzio, proseguirà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre con un ricco programma di iniziative.

Un’artista di respiro internazionale

Daniela Biella, già apprezzata in prestigiose sedi espositive come New York e Miami, Milano e Palermo, e vincitrice del premio stampa artistica a Sanremo nel 2023, porta a Brinzio la sua arte intensa e coinvolgente. Le sue opere, caratterizzate da una forte espressività e da una tecnica raffinata, sono state esposte in anteprima il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“Rinascita”: un’opera dedicata alle donne

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’opera “Rinascita”, un’espressione artistica che l’artista ha voluto dedicare alla lotta contro la violenza di genere. Un’opera potente e significativa che invita alla riflessione e alla sensibilizzazione su un tema purtroppo ancora attuale.

Un museo che racconta la storia

Oltre alla mostra d’arte, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le sale del Museo della Cultura Rurale di Brinzio, un luogo che custodisce la memoria della civiltà contadina prealpina. Un viaggio nel tempo che ci permetterà di apprezzare le tradizioni e i valori di un passato che ancora oggi ci influenza.

Un’occasione da non perdere

L’iniziativa della Biblioteca Comunale di Brinzio rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi all’arte contemporanea e per riflettere su temi di grande attualità. L’ingresso alla mostra e al museo è libero.

Informazioni utili

Date: 30 novembre e 1 dicembre

Orari: 10:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00

Luogo: Museo della Cultura Rurale di Brinzio, Via Trieste, 24

Info: Daniela 342.0421711 – Paola 331.1010436 – Cristina 377.5077639