Perde il controllo dell’auto si ribalta a Barasso

È ancora da confermare la dinamica dell’incidente avvenuto a Barasso, verso le ore 23 di lunedì 20 maggio, su viale Roma, la Ss394, la strada principale che collega Varese a Gavirate.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto è andata a sbattere sul bordo destro della strada per poi ribaltarsi e terminare la corsa in mezzo alla carreggiata.

I primi a soccorrere l’autista della macchina ribaltata sono state delle persone che hanno assistito alla scena dai locali sulla strada e sono accorse a dare aiuto.

L’uomo alla guida della macchina è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita. Sul posto, oltre al personale sanitario con un’ambulanza e un’auto medica, anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.