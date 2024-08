Messa in sicurezza delle abitazioni di via Campiglio, domenica a Barasso una riunione straordinaria

Riunione straordinaria domenica 11 agosto, alle 17.30 presso la sala consiliare del Comune di Barasso dove si è riunito il consiglio comunale per deliberare la somma urgenza inerente gli interventi promossi dal Comune nei momenti immediatamente successivi all’emergenza del 12 luglio.

Sono stati decisi in particolare la pulizia della griglia e della piccola vasca posta all’incrocio tra via Bolchini e via Campiglio; la pulizia del piazzale delle villette di via Campiglio; l’attività di recupero e smaltimento dei beni ammalorati a causa del fango e dell’acqua.

Inoltre è stata posta ai voti una variazione di bilancio, con utilizzo di fondi comunali, per la realizzazione di due briglie in legno e massi ciclopici lungo il corso d’acqua all’interno della proprietà privata di Villa San Martino per un costo di circa 10.000€

Tali opere sono propedeutiche a garantire un maggiore presidio, per mezzo del trattenimento dei materiali provenienti dal versante sud del Parco regionale Campo dei Fiori, del tratto tombinato del corso d’acqua, della griglia e di conseguenza dell’incolumità dei residenti

Resta fermo il reciproco impegno di Comune e Parco regionale Campo dei Fiori per individuare, previo conferimento di incarico ad un professionista, un progetto di medio-lungo periodo per la realizzazione di opere a monte in grado di favorire una diminuzione dei metri cubi di acqua proveninenti dal bosco.

«Il Comune di Barasso, nell’esclusivo interesse di garantire una pronta risposta alle famiglie coinvolte nella terribile alluvione di luglio, persegue un intervento mirato che rappresenta un presidio emergenziale per il breve-medio periodo. Con il Parco siamo al lavoro per individuare una soluzione strutturale che consenta di risolvere la problematica con stabilità. Auspichiamo che le spese, tutte anticipate con fondi del Comune che necessariamente abbiamo dovuto sottrarre ad altre progettualità, possano trovare un rimborso tramite l’aiuto di Regione Lombardia che mai ha fatto mancare la propria vicinanza ai Comuni travolti da eventi drammatici come quello vissuto da Barasso un mese fa», afferma il sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari.

«Spiace che la minoranza guidata da Valentino Giudici, in barba alle necessità di aiuto emergenziale di sei famiglie barassesi, ha da prima impedito la celebrazione del consiglio comunale previsto per sabato alle 19 adducendo motivazioni formali francamente imbarazzanti e, successivamente, si è astenuta nella votazione concernente i lavori da realizzare per salvaguardare la vita e la sicurezza dei residenti coinvolti – commenta il sindaco insieme ai consiglieri di maggioranza Roberto Bonelli, Alessandro Calcagnile, Silvia Di Canto, Ilaria Ossola, Walter Pizzi e Stefano Vanini -. È giusto che tutti i barassesi siano resi edotti del fatto che a Barasso, comune di meno di 1700 abitanti, il consiglio comunale non riesce a procedere all’unanimità neanche per opere di mitigazione del rischio dissesto idrogeologico che mirano a tutelare l’incolumità delle persone».