Prosegue il lavoro di progettazione per riconnettere Luino al lago

L’amministrazione comunale di Luino, in stretta collaborazione con OASI architects di Busto Arsizio, prosegue con determinazione il lavoro di progettazione e riqualificazione del lungolago della città. Un masterplan che, dalla rotonda del marinaio alla foce del Tresa, mira a valorizzare gli spazi pubblici esistenti per creare una nuova waterfront aperta a tutti, al fine di “rinsaldare” il legame della città con il lago.

L’ultimo momento di confronto sull’argomento si è svolto martedì 21 maggio presso il comune, dove gli uffici, la parte politica e lo studio incaricato del progetto si sono riuniti per affinare ulteriormente la strategia e la progettazione per questa nuova area strategica della città.

«L’incontro è stato un momento significativo, in vista della consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica. Ci ha consentito di esaminare da vicino gli elaborati, discutere i dettagli e gli interventi che verranno attuati in tempi diversi ma coordinati. Questo ci permetterà non solo di mettere in evidenza tutte le strutture pubbliche che si affacciano sul lago, ma anche di gestire al meglio gli interventi privati sul retro» ha raccontato l’assessore all’Urbanistica e Territorio, Francesca Porfiri.

Come già anticipato qui, diversi sono gli interventi in programma lungo questo tratto del lungo lago di Luino. Tra questi, la realizzazione di un nuovo Campo del Vento, nelle vicinanze della Canottieri Luino, nuove aree dedicate alle attività sportive e la costruzione di un ponte che collegherà Luino e Germignaga. Sarà inoltre completamente riqualificata via Lido, mentre sotto le piscine del Lido, la cui realizzazione è imminente, verrà creato uno spazio spiaggia pubblico, agevolando così l’accesso all’acqua.

E riguardo all’area Lido, l’assessora ha aggiunto: «I lavori per la realizzazione delle piscine sono già stati affidati a una ditta pronta per iniziare. La struttura, però, aprirà quando saranno operative sia le piscine che il ristorante, la cui gestione speriamo possa essere definita con il nuovo bando che abbiamo intenzione di far uscire a metà giugno».

Oltre a questo, l’idea del Masterplan è anche quella di mantenere per ora i parcheggi presenti nella piazza del porto, con l’obiettivo successivo di trasformarla in una spaziosa piazza minerale adatta a diversi usi, e in zona porto realizzare un piano inclinato per consentire una migliore fruizione del lago e un facile avvicinamento alla linea d’acqua.