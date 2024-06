Con la stoviglioteca di Luino feste ecologiche e a basso costo anche per l’ambiente

(A cura del Tavolo di Lavoro per il Clima di Luino)

“Se hai bisogno di un libro, dove vai?” – “In biblioteca.”

“E se vuoi comprare un panino?” – “Vado in paninoteca.”

“Adesso immagina di voler organizzare una grande festa con sessanta/ottanta coperti a chi chiedi aiuto?” – “Non ne ho idea” – “È semplice: ti rivolgi al Tavolo del Clima di Luino e chiedi della stoviglioteca.” – “Ma io non voglio comprare stoviglie per sessanta/ottanta persone”.

“Certo che no, infatti le stoviglie che ti servono ti vengono messe a disposizione quasi gratis.” – “Non ci credo, nessuno è così generoso da fare un simile gesto” – “E invece sì, ma non si tratta di generosità ma di una motivazione ecologica.”

“ Oh mamma! Adesso andiamo sul difficile”

“Non è detto, se mi segui vedrai che è molto più semplice di quello che sembra. Se una persona o un’organizzazione non è abbastanza ricca da possedere centinaia di piatti di porcellana, di posate di buon metallo e di bicchieri di cristallo o prende tutto a noleggio (meglio non fare ipotesi di costo, di sicuro proibitivo) oppure va al supermercato e compra piatti posate e bicchieri di bioplastica (le posate e i piatti in plastica normale sono stati messi al bando prima dall’Unione Europea e poi in Italia, tre anni fa). Come minimo, per cento persone, si spendono 30 euro, ma non è questo il punto: il problema è che anche la bioplastica può essere prodotta partendo dal petrolio e lo smaltimento è piuttosto complicato. Può essere gettata nell’umido, ma a condizione che possieda requisiti precisi difficili da controllare (UN/EN 13432:2002) che la rendano compostabile. In assenza di tali requisiti va gettata nell’indifferenziato, a patto che poi venga conferita in centri di smaltimento specializzati, poco diffusi. Riassumendo: la plastica non si può usare nelle stoviglie e la bioplastica rischia di creare più problemi di quelli che dovrebbe risolvere.”

“Quindi niente festa se voglio essere green???”

“No, la soluzione c’è: è la stoviglioteca di proprietà del Tavolo del Clima di Luino; la trovata di grande valore ecologico è che si tratta di stoviglie di plastica riutilizzabile, coloratissime e lavabili in lavastoviglie. Sono piatti, bicchieri, bicchierini del caffè, posate, vassoi, ciotole, caraffe, tovaglie e una macchina per il caffè con cialde compostabili. La stoviglioteca è noleggiabile con un’offerta dai 15 ai 30 euro (in base alla quantità e che servirà per sterilazzare tutte le stoviglie) e con l’impegno di restituirla pulita.”

“Come si fa?”

“Si va sul sito di Terre di Lago (https://www.terredilago.it/) e si fa click su “stoviglioteca”.”

Festa assicurata, ambiente salvaguardato.