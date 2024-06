Inclusività e impegno protagonisti insieme agli studenti della premiazione dell’AcquaMondo contest

Nella splendida cornice di Villa Recalcati a Varese, sabato 25 maggio, si è tenuta la premiazione di AcquaMondo Contest 2024 – “ALL INCLUSIVE”, promosso dall’associazione Acquamondo ODV di Varese, in occasione dei 50 anni di attività dedicata all’avviamento al nuoto di persone con disabilità, con il patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Varese, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e con il sostegno di numerose associazioni del territorio.

La finalità principale del concorso, rivolto alle Scuole Secondarie di I grado e di II grado della Provincia di Varese, è stata quella di condurre gli studenti e i docenti alla sensibilizzazione sul tema dell’inclusività verso le persone con disabilità. L’ulteriore obiettivo è stato di favorire la diffusione delle attività di volontariato, in linea con la missione dell’Associazione che offre, ai propri assistiti, l’opportunità di conoscere e “vivere” l’acqua, secondo le proprie capacità e inclinazioni.

All’inizio dell’incontro è stata ricordata la fondatrice dell’associazione, a venticinque anni dalla scomparsa, con la proiezione di un video che ha emozionato la platea attraverso il racconto toccante del sogno di una donna che, precorrendo i tempi e abbattendo barriere fisiche e mentali, ha regalato e regala “momenti di libertà”.

La dottoressa Erminia Moroni, medico e figura lungimirante, ha posto le basi dell’inclusività cinquant’anni fa: quando questa tematica era ben lontana dall’essere affrontata con la sensibilità e l’attenzione odierna, ha messo a disposizione la sua professionalità verso i più deboli, spezzando le barriere sociali e culturali attraverso “l’utilizzo dell’acqua” come terapia e di riabilitazione e socializzazione inclusiva. Questo profondo impegno è stato ereditato dalla figlia Maria Bulgheroni, odierna Presidente dell’Associazione AcquaMondo ODV di Varese, insieme ai volontari e a tutti i sostenitori.

«Per noi è un giorno importante, una storia lunga 50 anni che ho visto iniziare ancora bambina. Grazie per essere qui in così tanti, a festeggiare e mandare questo importante messaggio di impegno e volontariato – ha detto la presidente, aprendo l’incontro -. Ringrazio i volontari, il Sindaco Davide Galimberti, l’assessore alle politiche sociali Roberto Molinari, il Comune e la Provincia di Varese che hanno aperto le porte dei luoghi più belli della città, Palazzo Estense e Villa Recalcati, agli eventi del Contest, gli sponsor e i sostenitori, il Gruppo Alpini di Varese, i Lions di Varese Città Giardino e Soroptimist Varese che attraverso il commosso intervento di Maria Grazia Tibiletti ha ricordato la dottoressa Erminia Moroni, l’Ufficio Scolastico Territoriale rappresentato da Paola Campiotti che ha disseminato l’iniziativa nelle scuole del territorio, i ragazzi e i loro professori, l’ENAIP di Varese. Senza di loro non saremmo qui».

A prendere la parola, poi, è stato il sindaco Galimberti che ha sottolineato come «sia importante celebrare i compleanni importanti. E’ importante “esibire”, nel senso buono di mostrare e condividere; 50 anni di un impegno silenzioso ma efficace sono l’occasione giusta per dirvi grazie a nome della comunità: ai volontari e ai tanti giovani presenti perché c’è posto per tutti, per cogliere questa occasione, per fare qualche cosa di buono, di bello e di gioioso».

L’evento, condotto con brio da Paola Furega, ha visto poi l’avvicendarsi dei giurati Marianna Lucà, Paola Campiotti, Marilina Comeglio, Bambi Lazzati, Francesca Belgiojoso, Matteo Inzaghi, Walter Fiorentino, Fabio Giovanetti nella lettura dei giudizi che hanno portato alla designazione dei vincitori, ragazzi e ragazze che con l’entusiasmo dei loro giovani anni hanno dipinto emozioni, raccontato storie di immagini e parole di chi invita a guardare il mondo a colori, perché il volontariato e l’inclusività sono racchiusi nell’affermazione di Luca Macchi: «Quando entro in acqua, mi sento davvero libero».

IL PODIO

Sezione elaborati grafici: la classe 2D Istituto Comprensivo “E. FERMI” di Porto Ceresio, la classe 2A dell’Istituto Comprensivo “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello e i “PENSIERI CREATIVI” dell’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate.

Sezione video: la classe 4AEI dell’ISIS “Città di Luino – C. Volonté”, “I BUONI E MONELLI” dell’ISIS “M. Keynes” di Gazzada e “COMBO CLASS” di ENAIP Varese.

Sezione testi: “I CUORI CAPACI” dell’ISIS “Città di Luino – C. Volonté” e la classe 4AEI dell’ISIS “Città di Luino – C. Volonté”.

Un particolare riconoscimento è andato agli studenti e studentesse di ENAIP per la realizzazione del video e del logo che hanno accompagnato il lavoro di presentazione e formazione nelle scuole a cura dei volontari dell’Associazione.

Proiettati sul grande schermo gli elaborati e i video hanno catturato i presenti con la loro efficacia comunicativa e Miriam Menna, docente di lettura espressiva, accompagnata alla chitarra dal maestro Luca Violini, ha interpretato il Testo dei Cuori Capaci di Luino; tutti i lavori presentati al concorso sono stati esposti in una mostra allestita all’entrata di Villa Recalcati, con la prospettiva che tale mostra possa diventare “itinerante” affinchè si possa disseminare concretamente e nel tempo questo prezioso impegno, come auspicato dalla Presidente di Acquamondo e nel pensiero finale di Stefano Del Vitto, rivolto ai più giovani: «Bisogna rimanere connessi, ma dentro alla realtà, perché lì si possono trovare i veri eroi, che non sono quelli che hanno i superpoteri, ma le persone che vivono ogni giorno con qualche difficoltà in più e la scoperta dell’altro può portare al rispetto e il rispetto all’inclusività».

TUTTI I PARTECIPANTI

Scuole Secondarie di Primo Grado

– ICS “E. Curti” di Gemonio

– Istituto Comprensivo E. Fermi di Porto Ceresio (VA)

– Istituto Comprensivo “G.B. MONTEGGIA” di Laveno

– IC Varese 3 “Vidoletti” di Varese

– Istituto Comprensivo Statale di Arcisate

Scuole Secondarie di Secondo Grado

– ENAIP di Varese

– ISIS “Valceresio” di Bisuschio

– ISIS J. M. Keynes di Gazzada Schianno

– ISIS. Città di Luino – “C. Volonté” di Luino