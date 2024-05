Rubano un orologio da un’Audi in sosta, due ragazzi nei guai a Gallarate

Rubano un orologio lasciato su un’Audi in sosta, ma si fanno beccare: due ragazzi – uno appena maggiorenne, l’altro ancora minorenne – sono finiti nei guai a Gallarate, nella serata di domenica scorsa. Il primo è stato arrestato, il secondo denunciato alla Procura per i Minorenni di Milano.

La centrale della Polizia di Stato di Gallarate ha ricevuto una segnalazione che indicava due giovani intenti ad effettuare dei furti su autovetture in sosta in un parcheggio di via Buonarroti. I due, dopo avere tentato due furti a bordo di un’autovettura e di un’autofurgone, erano stati costretti ad allontanarsi perché notati da alcuni abitanti della zona.

Poco dopo la segnalazione i due ragazzi sono stati rintracciati da una pattuglia del Commissariato in Via de Magri, dove avevano appena asportato un orologio di valore appunto dall’abitacolo di un’autovettura Audi in sosta.

Il loro tentativo di fuggire e disfarsi della refurtiva è stato sventato dagli agenti, che hanno recuperato l’orologio per poi restituirlo al legittimo proprietario. Il maggiorenne – di nazionalità albanese – è stato appunto tratto in arresto mentre il minorenne – marocchino – è stato denunciato a piede libero.