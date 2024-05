Sale sul tetto di notte a Laveno Mombello e viene fatto scendere dai carabinieri

Petto scoperto sul tetto di notte a Laveno Mombello, sirene e ambulanze, oltre a macchine dei carabinieri e vigili del fuoco.

Risultato: un uomo, un cittadino italiano attorno ai 30 anni in ospedale per accertamenti, e l’intera frazione di Mombello in ambasce per sapere che succedeva

È successo nella tarda serata di domenica in piazza del Carroccio nella frazione del comune rivierasco dove attorno alle 22 sul posto si sono riversati i soccorritori per un uomo che aveva manifestato – secondo le informazioni raccolte – segni di forte squilibrio già nel corso della giornata.

L’uomo è stato trovato in stato confusionale sul tetto di un edificio e convinto a scendere con una scala; poi, in ambulanza, è stato trasportato in ospedale per un supporto psico-sanitario.