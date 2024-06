Taglio del nastro a Ispra: inaugurato il settantaquattresimo Tigros

Con il taglio del nastro è stato ufficialmente inaugurato a Ispra in via Roma il nuovo supermercato Tigros, il settantaquattresimo della catena varesina che sostituisce, in un processo di ammodernamento ed evoluzione, gli storici punti vendita di Ispra e Brebbia aperti rispettivamente nel 2001 e 2004.



Un’inaugurazione che apre di fatto il punto vendita dopo gli importanti lavori di riqualificazione eseguiti nell’area: «Ringrazio il Comune di Ispra – ha spiegato Paolo Orrigoni al taglio del nastro – anche perché abbiamo portato a compimento insieme una bella collaborazione. Il Comune ci aveva chiesto in maniera ragionevole di recuperare l’area, e farlo lavorando a qualcosa di buonsenso. Abbiamo realizzato qualcosa di cui oggi siamo orgogliosi. Ringrazio anche la comunità di Ispra che ci ospita da tanto tempo e speriamo di essere entrati ormai nella memoria delle persone che sono qui. Siamo contenti di aver potuto fare un intervento di recupero così importante».

I lavori per la costruzione del nuovo supermercato e del parcheggio nel cantiere della Ex camiceria di via Fermi, a poca distanza dal centro di Ispra hanno permesso infatti la riqualificazione della fabbrica abbandonata da tempo e la bonifica dell’intera area industriale.

Il progetto di riqualificazione avviato grazie alla programmazione e alla collaborazione tra privati e amministrazione comunale, vedrà anche la realizzazione di una serie di opere compensative tra le quali la costruzione di una nuova palestra comunale nei pressi del campo sportivo all’incrocio tra via Giovanni Bosco e via Carlo Besana.

La presentazione del nuovo Tigros di Ispra e i servizi

Nel nuovo Tigros i clienti potranno trovare una proposta ricca e sempre nuova di idee e sapori accuratamente selezionati nei reparti ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria, oltre a una vasta scelta di prodotti confezionati. Nei reparti freschi, in particolare, spiccano: Oltre 60 prodotti di frutta e verdura a 1 euro sempre, 12 mesi l’anno;

La stagionalità dell’ortofrutta dove si trovano, tra le diverse referenze, i prodotti della linea “Merita l’Assaggio” selezionati da TIGROS. Si tratta di frutta e verdura di stagione di altissima qualità con un gusto particolare dovuto al luogo di origine e ai metodi di coltivazione. Alcuni esempi sono: le Ciliegie Ferrovia, l’Albicocca Caramella, la Pesca Tabacchiera a Polpa Bianca, il Melone Liscio, l’Albicocca di San Ferdinando di Puglia, La Pesca a Polpa Gialla di San Ferdinando di Puglia, la Nettarina a Polpa Gialla di San Ferdinando di Puglia, i Pomodori di Pachino I.G.P Ciliegino, Piccadilly e Datterino.

La carne di suino, pollo e tacchino è 100% italiana e tutta la carne bovina è di filiera di Scottona;

I prodotti del reparto panetteria-pasticceria preparati nei Laboratori TIGROS a Cassano Magnago in provincia di Varese; il pane, nelle sue diverse varietà, viene sfornato ogni giorno e le torte sono preparate dai pasticcieri secondo ricette tradizionali.

In pasticceria è possibile trovare monoporzioni, pasticceria mignon, crostate nonché torte con crema e panna. I clienti possono inoltre richiedere torte personalizzate su prenotazione per le feste e occasioni speciali, rivolgendosi al box informazioni.

Il pesce fresco di mare e di acqua dolce proveniente dai migliori mercati ittici. In pescheria è disponibile anche pesce fritto in reparto e pronto da gustare.

Oltre 100 tipi di formaggi e 50 di salumi selezionati tra le migliori D.O.P. e I.G.P. Italiane e i piatti pronti come antipasti, primi, secondi e contorni.

I “Prodotti del Mese”: ogni mese TIGROS propone ricette speciali e stagionali per provare sempre gusti diversi. Le ricette in edizione limitata di giugno sono: La Torta del Mese: Crostata Ciliegie e Cannella; La Pasta del Mese: Tortelli Bufala e Basilico; gli Gnocchi del Mese: con Porri; La Tartare del Mese: di Fassone Piemontese con Rosmarino e Basilico; Lo Spiedino del Mese: sfizioso; La Zuppa del Mese: Vellutata con Piselli e Ricotta; Il Croissant del Mese: ai lamponi; Il Pan Soffice del Mese: alla ciliegia, la Pizza del Mese: Feta, Olive e Spinacino; il Gelato del Mese: Caramello Salato e Arachidi. Si ricorda inoltre “La Convenienza Sempre garantita TIGROS”: non si tratta di una promozione, ma di oltre 3.490 prodotti a prezzi convenienti, ogni giorno dell’anno. Per il punto vendita di Ispra è riservato un volantino speciale “Follie d’Apertura” con numerose offerte con sconti fino al 60%, dal 5 all’11 giugno 2024. Il volantino Follie d’Apertura. In cassa è possibile pagare le bollette ed utilizzare i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e i moderni metodi di pagamento come Satispay. Su tigros.it e su App TIGROS è poi possibile attivare lo SCONTRINO DIGITALE per ricevere lo scontrino fiscale al proprio indirizzo mail, pochi istanti dopo la spesa. Si tratta di un servizio comodo, veloce e rispettoso dell’ambiente. Nel nuovo TIGROS di Ispra è anche attivo TIGROS DRIVE, il servizio gratuito che permette di fare la spesa online su tigros.it o App TIGROS e passare a ritirarla, all’ora prescelta, nell’area dedicata all’esterno del supermercato. A Ispra e nei comuni limitrofi è anche attivo TIGROS @CASA, il servizio che permette di fare la spesa online su tigros.it o App TIGROS e riceverla a domicilio nel giorno e all’ora scelti.

Gli orari di apertura

Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.30