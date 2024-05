Sandro Damiani presenta la coalizione di centrodestra per Malnate

Tempo di presentazioni a Malnate in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. E giovedì 16 maggio toccherà a Sandro Damiani, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, formata da Fratelli d’Italia, Malnate Ideale, Lega e Forza Italia con Noi Civici per Malnate.

L’appuntamento è per le ore 21 all’aula magna “Falcone-Borsellino” delle scuole medie di via Baracca. Nell’occasione verranno presentati i candidati consiglieri delle quattro liste che formano la coalizione e il programma elettorale.