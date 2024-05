Scappano dai carabinieri in auto a Gallarate ma la fuga non riesce. Scattano le manette

Scappano dai carabinieri che si mettono all’inseguimento ma la loro fuga finisce con le manette. Il fatto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in via Milano quando i due, a bordo di un’auto, hanno tentato di sfuggire al controllo dei militari della Compagnia di Gallarate.

Il tentativo di fuga è durato poco perchè alla fine sono stati bloccati, identificati e arrestati. Entrambi risultavano avere precedenti e l’uomo alla guida è risultato senza patente e senza assicurazione. Non è escluso che durante la fuga sia stato gettato qualcosa dal finestrino, probabilmente sostanza stupefacente.

Portati in caserma hanno passato la notte in camera di sicurezza e ieri mattina sono comparsi davanti al giudice per il processo con rito direttissimo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato ma subito dopo sono stati rimessi in libertà.