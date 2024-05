Schianto al cantiere della nuova rotonda di Mercallo, 27enne si ribalta in auto

Stava percorrendo la statale Besozzo Vergiate quando si è imbattuto nel cantiere della nuova rotonda e ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere e finendo ribaltato sulla carreggiata in direzione Vergiate.

È successo nel territorio di Mercallo questa mattina, giovedì 23 maggio, poco dopo mezzogiorno. Protagonista un’auto con a bordo un 27enne. Immediato l’intervento dei soccorritori arrivati sul posto con un’ambulanza della croce rossa di Gallarate e un’automedica.

Il 27enne, inizialmente valutato in ben più serie condizioni, se l’è in realtà cavato senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo.

Nell’immediato si è creata qualche conseguenza sulla viabilità, in particolare per la circolazione dei mezzi pesanti che hanno dovuto attendere in fila la messa in sicurezza e la riapertura della strada provocando una lunga coda lungo la statale. Sono arrivati anche i carabinieri e il sindaco di Mercallo.