Scompare mentre fa kayak: scatta l’allarme nel territorio di Centovalli

(foto di repertorio)

Sono in corso le ricerche lungo il fiume Melezza nel territorio delle Centovalli in Canton Ticino dove è scomparso un uomo che stava praticando kayak.

È la polizia cantonale a dare la notizia dell’allarme scattato poco prima delle 14.45 in territorio di Palagnedra. Le ricerche – al momento senza esito e tuttora in corso – sono scattate immediatamente e vedono impegnati agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia di Ascona nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (Salva) e della REGA.