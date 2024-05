Seconda edizione di OrientaMente per Confesercenti a Varese

Seconda edizione dell’evento “ORIENTAMENTE Fare Impresa si impara a scuola – percorsi di educazione all’imprenditorialità” realizzato da Confesercenti Lombardia ufficio di Varese in collaborazione con l’Associazione C.I.O.F.S. Fp Lombardia di Varese che si è tenuto nei giorni scorsi presso l’Istituto.

Una collaborazione con l’Istituto già in essere per l’alternanza scuola lavoro, tirocini formativi ed assunzioni con contratto di apprendistato art. 43: questo evento vuole però essere a più ampio respiro dato che Confesercenti è volta a fare Impresa ed a divulgare la cultura di Impresa anche in altri Istituti non solo professionali.

«Puntiamo ad accrescere le competenze degli studenti – dichiara il Presidente territoriale Pubblici esercizi Enrico Introini – e il nostro intento è trasmettere la passione di questo lavoro per facilitarne le scelte una volta terminati i percorsi scolastici e dopo aver svolto esperienze presso le Imprese.

Confesercenti vuole proporsi quale incubatore di Imprese con incontri formativi sui processi di avvio di Impresa, testimonianze di Imprese, selezioni per l’alternanza scuola lavoro e percorsi di tirocinio».

«E’ stato un incontro formativo fatto di consigli e con l’intento di trasmette la passione per il lavoro in proprio – commenta Ilaria Bruno – mettetevi in gioco, acquisite competenze, accrescete la vostra curiosità, datevi l’opportunità di svolgere con gusto e passione i vostri compiti, tutto questo diventerà per voi una base solida che costruirete innanzitutto per voi stessi e perché no, magari un domani per creare qualcosa. Tutti interventi atti ad avviare una cultura di Impresa stimolando e toccando con mano l’esperienza lavorativa per le scelte future».

«Siamo entusiasti di proseguire nella collaborazione con Confesercenti ed anche quest’anno abbiamo voluto aderire all’iniziativa Orientamente” – dichiara la Direttrice della sede di Varese di CIOFS-FP – Venerdì 3 maggio il Santo Padre ha ringraziato i formatori degli Enti di Formazione Professionale che “si dedicano con passione ai giovani” e ci ha esortati a prendere consapevolezza che “l’abbandono educativo e formativo è una tragedia! Sentite bene, è una tragedia. E, se occorre promuovere una legislazione che favorisca il riconoscimento sociale dei giovani, ancora più importante è costruire un ricambio generazionale dove le competenze di chi è in uscita siano al servizio di chi entra nel mercato del lavoro. In altre parole, gli adulti condividano i sogni e i

desideri dei giovani, li introducano, li sostengano, li incoraggino senza giudicarli”: ecco, iniziative come questa sono per noi un modo concreto di realizzare questo proposito, che sta alla base del nostro impegno quotidiano».

Le attività che hanno partecipato hanno dialogato con i ragazzi in uscita dalle classi terze e quarte, ricevuto i loro CV e posto le basi per possibili alternanze scuola-lavoro in avvio tra ottobre e novembre 2024 fino a marzo/aprile 2025 o per contratti di apprendistato di 1° livello volti al conseguimento del titolo di studio di Qualifica e Diploma professionale o IFTS (Giovane manager del turismo sostenibile). Hanno aderito all’iniziativa le attività: Il Nostrolab Comunicazione & web, Drogheria Vercellini, Yourself Company, Srl, Ristorante Il Ceppo, Aletti Montano & CO, Cral Ospedale Circolo SOC. COOP. ARL, Blanco Cafe Bistrot, bar Roberta, Mylius Cafè, Horizon Wellness & Spa Resort, MIV Multisala Varese, pasticceria Buosi.

Terminata la fase di colloqui tre interventi hanno arricchito l’evento dedicato, appunto, alla cultura di Impresa Enrico Introini Presidente territoriale FIEPET che ha parlato dell’importanza della crescita professionale attraverso esperienze lavorative. Ilaria Bruno della Drogheria Vercellini e rappresentante dei Giovani Imprenditori di Confesercenti che ha affascinato la platea dei giovani raccontando la sua storia del passaggio generazionale d’impresa, Mattia Scarantino Responsabile commerciale Horizon Wellness & SPA Resort che ha spiegato l’impegno e la passione di intraprendere un lavoro fatto di conoscenza ed esperienze anche all’estero.

I ragazzi del primo anno si sono occupati dell’accoglienza e del welcome coffee e a conclusione dell’evento hanno offerto e servito un buffet di ringraziamento preparato dagli allievi dell’istituto. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Varese e dalla Camera di Commercio di Varese in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.