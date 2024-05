Torna il Varese Estense Festival ricordando Fo, Puccini e la Duse

Torna il Varese Estense Festival, allargando il numero delle sedi – che diventano sempre più diffuse nella provincia – e con tre focus in più oltre al ricordo di Gian Carlo Menotti: Dario Fo, Giacomo Puccini ed Eleonora Duse.

«Il progetto nasce nel 2018 con la vocazione e la volontà di implementare e completare l’offerta culturale attraverso la proposta di Opera Lirica, in una città che non produceva questa forma di spettacolo da quasi un secolo, pur vantando una tradizione solida e significativa nata alla fine del 1700 e perdurata fino agli anni ‘30 del 1900 – spiega Serena Nardi, ideatrice e Direttrice Artistica del Festival – La storia musicale di Varese e provincia è legata al fu Teatro Sociale, teatro lirico di tradizione all’italiana, costruito alla fine del 1700 per volontà Francesco III, Signore di Varese, e abbattuto nel 1953 segnando la fine della produzione operistica a Varese. Un vuoto che mi è sembrato doveroso tentare di colmare, riportando in città l’opera, presentata e realizzata con famose e riconosciute maestranze e artisti del nostro territorio in collaborazione con grandi professionisti di calibro nazionale e internazionale».

Il progetto, che ha preso avvio come VARESE ESTENSE FESTIVAL è poi diventato nel 2022

VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI, in onore di Gian Carlo Menotti, massimo musicista del territorio varesino e grandissimo compositore lirico del 1900, ed è attualmente il solo Festival lirico estivo della città e dell’intera provincia varesina.

CULTURA E TURISMO: I MOTIVI DELLE SEDI SCELTE PER GLI EVENTI

La rassegna fin dall’inizio ha scelto di ospitare l’Opera Lirica presso l’area centrale dei Giardini Estensi del Palazzo Estense di Varese e ha previsto, già nell’edizione 2018, un palcoscenico sulla grande e suggestiva Fontana centrale con la finalità di valorizzare la bellezza e l’importanza storico-artistica dei Giardini Estensi e della Fontana stessa. Dall’edizione 2022 il Festival ha allargato gli orizzonti verso altre location cittadine di preziosa bellezza e importanza storico artistica: Villa Recalcati, dove si sono realizzati diversi e importanti eventi in collaborazione con la Provincia di Varese; la Basilica di San Vittore, cattedrale barocca della città; Villa Toeplitz, riconosciuta come uno dei parchi più belli e suggestivi d’Italia; la Chiesa di Santo Stefano di Velate, un piccolo esempio di edificio sacro dell’epoca rinascimentale.

Dall’edizione 2024 il Festival si espande sul territorio provinciale e coinvolge altre particolari e importanti location di pregio e valore artistico: il Grand Hotel Campo dei Fiori di Varese, Il Palace Grand Hotel di Varese, il Teatro Sociale di Luino, le Ville e il Cimitero liberty di Viggiù; Palazzo Verbania di Luino, solo per citarne alcuni.

«Tra gli obiettivi di questa scelta, vi è l’incremento del turismo e la valorizzazione di varie locations

cittadine attraverso la proposta di appuntamenti spettacolari e musicali dal vivo che possano sottolineare la bellezza e le potenzialità di attrattiva dei luoghi, con il fine di allargare il bacino di utenza per rivolgendosi anche a quel pubblico che non è solito frequentare i luoghi o appuntamenti d’arte e cultura – spiega ancora la direttrice artistica Serena Nardi – Abbiamo già verificato, nel tempo, un buon ampliamento del nostro pubblico, proveniente da territori varesini ma anche extravaresini: questo processo di promozione della bellezza locale favorirà il raggiungimento di una fascia di pubblico sempre più ampia e interessata».

OLTRE A GIAN CARLO MENOTTI: I FOCUS SU DARIO FO, GIACOMO PUCCINI ED ELEONORA DUSE

Accanto al focus su Menotti, quest’anno, all’ interno della programmazione del Varese Estense Festival Menotti 2024, si darà spazio ad altri tre artisti di eccellenza che hanno reso grande il nome della cultura italiana nel mondo: Dario Fo, Giacomo Puccini ed Eleonora Duse.

In particolare, il Festival dei Mezarat Omaggio a Dario Fo si propone di valorizzare e promuovere

la figura e le attività artistiche del grande teatrante e Premio Nobel, nel territorio dove questo artista è nato, ha vissuto e tanto ha operato in senso artistico, etico-sociale e civile, ovvero la Provincia di Varese. Un appuntamento che vede la sua prima edizione quest’anno ma ha l’obiettivo di avere una

cadenza annuale, nel corso del quale presentare, promuovere e divulgare tutte le iniziative, le idee ed i

progetti coerenti con il pensiero, la vita e i valori di Dario Fo.

Altro focus sarà dedicato a Giacomo Puccini a 100 anni dalla sua morte per ricordare il grande Maestro che proprio nella provincia di Varese soggiornava: infatti venne spesso in visita a Viggiù su invito di Renato Simoni, celebre giornalista e librettista nonché coautore insieme a Giuseppe Adami del libretto della Turandot. Diverse testimonianze viggiutesi raccontano che il Puccini, a quel tempo, stava lavorando a quell’opera e che proprio a Viggiù si accinse a comporne alcune parti.

Ed è con due opere del grande maestro che si arriverà agli eventi clou del Festival: La Bohème e la

Turandot che verranno messe in scena, la prima come evento speciale di inaugurazione della Festa

alpina 2024 nella location esclusiva e sperimentale del Grand Hotel Campo dei Fiori, in collaborazione con Solidarietà Alpina e Gruppo Alpini Varese, la seconda nella usuale location dei Giardini Estensi.

Nel 1924 si spegneva anche Eleonora Duse, la più grande attrice teatrale di tutti i tempi, una grande

sperimentatrice e innovatrice, oltre che una figura tra le più rappresentative del panorama artistico e

intellettuale del periodo tra fine ottocento e inizio novecento: a lei saranno dedicati diversi degli eventi in programma.

IL PROGRAMMA DI VARESE ESTENSE FESTVAL MENOTTI 2024

Festival dei Mezaràt – Omaggio a Dario Fo

Venerdì 10 maggio

ore 18.30 Sala Convegni Provincia di Varese, Villa Recalcati

Inaugurazione Festival e Presentazione del libro

“Al principio ci fu Pio Rame” di Laura Fusaro (P. Macchione Editore)

Presenta Diego Pisati. Con la gentile partecipazione di Mario Pirovano

Sabato 11 maggio

ore 21.00 Teatro Sociale di Luino

“Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame Spettacolo teatrale con Mario Pirovano

Venerdì 17 maggio

ore 21.00 Teatro Domus Pacis di Leggiuno

Serata musicale con il gruppo Sem Chi Inscì. Canzoni di Dario Fo e Enzo Jannacci Intermezzi narrativi a cura di Francesco Parnisari, storico locale di Sangiano.

Sabato 18 maggio

ore 18.00 Passeggiata-tour lungo le vie di Sangiano che segue le targhe affisse lungo il paese e che ripercorrono alcuni passi de “Il paese dei Mezaràt” di Dario Fo, dedicato ai suoi luoghi di infanzia e gioventu’, tra cui Sangiano. Il tour sarà guidato da Francesco Parnisari che racconterà il paese ai tempi di Dario Fo.

Sabato 25 maggio

ore 11.00 Intitolazione piazza centrale di Sangiano a Dario Fo e Franca Rame Seguirà affissione del murale realizzato dall’Associazione Centro Anziani di Leggiuno. Con la presenza di Jacopo e Mattea Fo, presidente della Fondazione Fo-Rame.

ore 18.00 Museo Castiglioni di Villa Toeplitz , Varese

Inaugurazione della mostra “K2. Un’impresa italiana”

Nel 70° anniversario dell’evento (1954-2024)

ore 21.00 Teatro Sociale di Luino

“Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo” Spettacolo teatrale di e con Jacopo Fo

Venerdì 31 maggio

ore 21.00 Teatro Castellani, Azzate

“La guerra di Troia non si farà” di Jean Giraudoux

Spettacolo teatrale di Giorni Dispari Teatro

Sabato 1 giugno

ore 16.30 Villa Recalcati , Varese Varese Liberty nella Belle époque

Visita guidata del palazzo a cura di Elena Ermoli.

A seguire: proiezione di un filmato d’epoca di inizio 1900 su Villa Recalcati e presentazione del libro “Lo spirito dell’Excelsior. Delitto al Grand Hotel di Varese” di Roberta Lucato (P. Macchione Editore)

Martedi’ 4 giugno

ore 21.00 Salone Estense di Varese

InOpera Studio “L’ incoronazione di Poppea” – Dramma per musica

Testi di Gian Franco Busenello, musica che di Claudio Monteverdi

Con gli studenti del Liceo Musicale di Varese.

A cura di Massimiliano Broglia, Silvia Del Turco, Serena Nardi, Paolo Tron.

Venerdì 14 giugno

ore 18.00 Sala Convegni di Spazio Regione Varese, viale Belforte 22

Varese Liberty nella Belle époque

“Varese in Liberty” Gian Franco Ferrario ci racconterà, per immagini, la straordinaria epopea delle fioritura del Liberty a Varese e provincia.

Sabato 15 giugno

ore 18.00 Esedra di Villa Toeplitz , Varese Dieci anni di Orchestra Canova

Orchestra Canova in concerto – Musiche di Bach e Mozart

Venerdì 21 giugno

ore 18.30 Sala Convegni della Provincia di Varese, Villa Recalcati

Centenario Duse e Puccini

“Eleonora, Gabriele, Giacomo. Duse, d’Annunzio, Puccini”

Lectio magistralis del prof. Stefano Bruno Galli, storico e docente presso Università degli Studi di Milano.

Serena Nardi leggerà alcune lettere di Eleonora Duse, Gabriele d’Annunzio, Giacomo Puccini.

Venerdì 23 giugno

ore 18.00 Palace Grand Hotel , Varese Varese Liberty nella Belle époque

Incontro con gli autori dei volumi “Varese tra Expo e Belle époque” di Roberta Lucato e

“Varese, Kursaal e Palace Hotel” di Pietro Macchione (Edizioni P. Macchione)

A seguire: Young Sax Quartet – Aperitivo musicale con brani di inizio 1900

Mercoledì 26 giugno

ore 18.00 Sala Convegni Provincia di Varese, Villa Recalcati

Presentazione dei libri “La musica ci salverà”- “Note a margine 2” di Davide Ielmini

(Zecchini Editore)

Venerdì 28 giugno

ore 21.00 Chiesa di S.Stefano di Velate (Varese)

Dieci anni di Orchestra Canova

Concerto Coro Josquin Desprez. Direttore: Francesco Miotti

Musiche di Palestrina, Bruckner, Fauré, Menotti

Sabato 6 luglio

ore 18.30 Musei Civici Viggiù, Museo Butti Varese Liberty nella Belle époque

Presentazione del libro “Giuseppe Sommaruga, il grande progetto del liberty di Varese” a cura di Alberto Bertoni ( P. Macchione Editore). A cura degli Amici dei musei civici viggiutesi

Domenica 7 luglio

ore 18.30 Villa Borromeo di Viggiu’ Centenario Puccini

“Che fresco c’è a Viggiù!”

Dario Monticelli (presidente di Officine Musicali APS) racconta Giacomo Puccini e le sue passioni.

Sabato 13 luglio

ore 18.30 Esedra di Villa Toeplitz, Varese Dieci anni di Orchestra Canova

Orchestra Canova in concerto. Musiche di Piazzolla e Morricone

Fisarmonica: Simone Zanchini

Venerdì 19 luglio

ore 18 Museo Castiglioni, Villa Toeplitz di Varese Centenario Puccini

“La Bohème: dal Teatro Sociale di Varese partì il lungo viaggio per il mondo”

Un racconto a cura di Bruno Belli.

Sabato 20 luglio

ore 21.00 Accademia G.C. Menotti, Travedona Monate Centenario Puccini

“Puccini e le sue muse” Reading epistolare e arie d’opera tratte da:

La bohème, Tosca, Madama Butterfly, Suor Angelica e Turandot

Con: Sarah Tisba, soprano – Pier Valerio Tognoli, attore

Domenica 21 luglio

ore 18.30 Palazzo Verbania, Luino Varese Liberty nella Belle époque

La Linea Lombarda di Vittorio Sereni

Conferenza-reading a cura di Dino Azzalin e Serena Nardi

Giovedì 8 agosto

ore 20.30 Grand Hotel Campo dei Fiori, Varese Centenario Puccini

Opera lirica “La Bohème” di Giacomo Puccini, libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa

Orchestra Sinfonica Varese Estense Festival Menotti, Coro dell’opera di Parma

Ingresso a pagamento

Sabato 10 agosto

ore 22.00 Villa Toeplitz, Varese Centenario Duse e Puccini

XXXVI.a Notte dei Poeti

“La voce della poesia” Per ricordare Eleonora Duse e Giacomo Puccini a 100 anni dalla morte

Reading e concerto pianistico con arie d’opera pucciniane. A cura di Dino Azzalin

Venerdì 30 agosto

ore 21.00 Fontana dei Giardini Estensi, Varese Centenario Puccini

Opera lirica “Turandot” di Giacomo Puccini, libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni

Orchestra Sinfonica Varese Estense Festival Menotti, Coro dell’opera di Parma

Ingresso a pagamento

Mercoledì 4 settembre

ore 18.00 Salone Estense , Varese

Ore 18.00: Presentazione del libro “Il cuore in guerra” di Sara Magnoli (edizioni Pelledoca)

Ore 21.00: Spettacolo teatrale Il sugo della storia. Una nuova visione dei Promessi Sposi nella nostra attualità. Ideato, scritto e interpretato da Lucia Giroletti. Regia: Sophie Manuzzato

Sabato 7 settembre

ore 18.30 Esedra di Villa Toeplitz, Varese Varese Liberty nella Belle époque

“The secret love life of Ophelia” di Samuel Berkoff

Spettacolo teatrale di Giorni Dispari Teatro

Venerdi 13, sabato 14, domenica 15 settembre

Accademia G.C. Menotti di Travedona M.

“Il teatro epico di Dario Fo e Franca Rame” Workshop per attori e non attori con l’attore Mario Pirovano ( storico membro della compagnia Fo-Rame ed erede artistico del teatro di Dario Fo) per conoscere e praticare la tecnica del teatro di affabulazione creato da Dario Fo e Franca Rame.

Orari – Venerdì 13: dalle 18 alle 20 / sabato 14 e domenica 15: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Costo: 100,00 Euro Per info e iscrizioni scrivere a: organizzazione @teatrogiornidispari.it