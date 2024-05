Torna la Festa delle Rose di Induno Olona, l’edizione 111 durerà una settimana

Con maggio arriva puntuale la Festa delle Rose di Induno Olona, che quest’anno giunge all’edizione 111. La manifestazione, organizzata dal Comune, dalla Pro loco e dal Roseto della Pace si terrà per un’intera settimana, dal 18 al 26 maggio.

L‘evento si svolgerà in vari luoghi del paese, con una serie di iniziative che coinvolgeranno residenti e visitatori in un’esperienza tra natura, cultura e tradizione, con un programma pensato per tutte le età e tutti i gusti.

Nella giornata clou di domenica 26 maggio il concorso dedicato alla proclamazione delle migliori rose recise dell’anno, giudicate dai giudici internazionali dell’Associazione italiana della rosa (AirosaA) e dei Grandi Giardini Italiani e a cui tutti i possessori di rose possono partecipare presentando il proprio fiore dalle 12 alle 13,30 al Roseto della Pace.

Nel programma della festa (qui il link alla locandina) mostre fotografiche, appuntamenti musicali, il mercatino degli hobbisti e dell’artigianato, una mostra di auto d’epoca e tanti momenti di intrattenimento.