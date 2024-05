Trascina a terra due agenti della polizia in strada a Como e viene arrestato

La polizia di stato di Como, nel pomeriggio di domenica, ha arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, un 34enne, irregolare, con precedenti di polizia per reati contro la persona e senza una dimora stabile.

Tutto è scaturito dalla richiesta di intervento effettuata da un dipendente dell’autosilo Valduce di via Dante che segnalava un soggetto chiuso in uno dei bagni della struttura. Il soggetto era già noto per aver più volto importunato verbalmente altri utenti. La volante intervenuta ha raccolto le descrizioni e si è subito messa alla ricerca dell’uomo. Pochi minuti sono bastati ai poliziotti per rintracciare l’uomo segnalato in via Aldo Moro e procedendo alla sua identificazione si sono imbattuti in una sua reazione violenta.

L’individuo, risultato un nigeriano irregolare, ha reagito dapprima con gli insulti per passare in breve tempo alle vie di fatto con calci e pugni, trascinando in terra i due agenti, provocandogli abrasioni su braccia e gambe. Con molta fatica i poliziotti sono riusciti poi a portare il 34enne in Questura, dove è stato identificato con precisione e, terminati gli atti, arrestato. E’ stato avvisato il Pm di turno che ha disposto il suo processo per direttissima.