Tutto confermato: Roberto Floris nuovo allenatore del Varese

Alla fine tutto è andato come preventivato (e anticipato qui): Roberto Floris è il nuovo allenatore del Varese. Classe 1978, arriva da tre stagioni alla guida del Bra, con il quale ha conquistato quasi 200 punti in campionato e due volte l’accesso ai playoff, sfumato quest’anno solo per la classifica avulsa, a un solo punto dal Varese.

Tutto sembrava apparecchiato per l’arrivo di Floris ai piedi del Sacro Monte: il primo indizio è stato l’ingaggio di una settimana fa del direttore sportivo Antonio Montanaro (leggi qui), che nell’ultima stagione ha lavorato fianco a fianco con Floris al Bra. Il secondo passo è stato il saluto pubblicato dalla società piemontese nella serata di giovedì 23 maggio, un ringraziamento che ne decretava l’addio dopo una lunga collaborazione, dalle giovanili alla prima squadra.

Per Floris si tratterà della prima esperienza lontano da “casa”. Varese può rappresentare per lui – così come per il ds Montanaro – il trampolino per una carriera di spessore. E chissà che ora, dopo direttore sportivo e allenatore, non possa percorrere la stessa strada anche qualche giocatore. Nelle prossime ore, anche riguardo alla rosa, sono attesi le prime conferme e i primi movimenti.

IL COMUNICATO E LE PRIME DICHIARAZIONI

Città di Varese è lieto di comunicare che dal 1^ luglio 2024 Roberto Floris sarà il nuovo allenatore della prima squadra maschile.

Dopo un’attenta valutazione, la società ha ritenuto il profilo di Floris il più idoneo al progetto sportivo biancorosso.

“Sono molto felice che una società gloriosa e blasonata come il Varese abbia deciso di affidarmi la panchina per la prossima stagione. Confrontarmi con una piazza ti tale importanza lo ritengo un onore e un grosso stimolo per fare bene. Sono consapevole degli obiettivi che ci siamo prefissati e posso dire che non vedo l’ora di potermi mettere al servizio del club”.