Ubriaco e violento al supermercato, giovane in manette nel centro di Como

La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni, un 33enne del Mali, con precedenti di Polizia per reati contro la persona e il patrimonio, in regola con il soggiorno e residente in città. Verso mezzogiorno dal Carrefour Market di via F.lli Recchi tramite il 112 NUE, è stato richiesto l’intervento degli agenti segnalando la presenza di un trentatreenne che fin dal primo mattino stava infastidendo la clientela.

Intervenuti sul posto, gli agenti di Polizia hanno avuto un bel da fare per sedare l’ira dell’uomo, ubriaco, oltraggioso e violento. Durante le fasi della sua identificazione, l’uomo si è più volte scagliato contro gli agenti con insulti, minacce e calci, provocando lesioni guaribili in pochi giorni ad uno di loro fino a quando, con non poca fatica, lo hanno contenuto e accompagnato in Questura.

Raccolti tutti gli elementi a suo carico, il 33enne è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni, venendo inoltre indagato per ubriachezza molesta, per il rifiuto a fornire le generalità e in ultimo per non aver avuto al seguito il documento che attestasse il regolare soggiorno sul territorio. E’ al vaglio della Divisione Anticrimine per la sottoposizione ad un divieto d’accesso alle aree urbane. Il P.M. ha disposto venisse giudicato questa mattina alle 11 con il rito del direttissimo.