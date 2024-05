Un bel sole caldo ha baciato l’ottava edizione di AgreenRun, la corsa tra i sentieri e le strade di Morosolo e Casciago organizzata dalla Proloco di Casciago.

Galleria fotografica Un fiume colorato per AgreenRun 2024 4 di 51

In tantissimi al via nel pomeriggio di sabato 25 maggio, grandi e piccoli, un fiume colorato di persone che ha attraversato lo splendido Parco dei Ciliegi per poi riempire le vie del paese chi con il proprio cane, chi con in braccio o per mano i propri figli, chi correndo e chi camminando.

A premiare il presidente della Proloco Mario Saviori e il sindaco di Casciago Mirko Reto. Sul traguardo il primo è stato Matteo Breda, che ha chiuso la gara di circa 6.7 chilometri in 26’ con il suo cane al seguito, un’impresa davvero da sottolineare.

Sul podio anche Tiziano Santaterra e Francesco Piccinelli, mentre il primo casciaghese al traguardo è stato Lorenzo Gritti. Tra le donne, prima assoluta Greta Banfi, non nuova a risultati di questo tipo, seguita da Lorena Strozzi e Daniela Panetta. Prima casciaghese Adriana Costantin, seguita da Cecilia Verduci e da Neve Aroldi (classe 2008).

Tra i più piccoli, impegnati su un circuito più breve di 2.5, hanno vinto Diego Palatini e Claudia D’Ambros. Premi anche per Dino Pavanetto (combattività), Giacomo Battaglia e Beatrice Bardelli (i più piccoli in gara, alunni dell’asilo di Morosolo) e per la 3^ della scuola primaria di Morosolo, la classe con più partecipanti al via.

Matteo Breda e il suo velocissimo cane

La serata è poi continuata con la musica dei Decanter, l’ottimo cibo cucinato dal team della Proloco di Casciago e dalle guest star ad arrosticini e panzerotti. Un preludio ideale per la giornata di Agreenfest di domenica 26 maggio.

Domenica 26 maggio è la giornata dell’Agreenfest 2024, al nuovo Parco dei Ciliegi di Morosolo. Ci saranno bancarelle con hobbysti, giochi e laboratori artistici a cura delle scuole medie e poi l’imperdibile Agreenrestaurant a mezzogiorno e sera. E ancora il battesimo della sella con l’Agriturismo Valtinella, il laboratorio con la cera d’api con Max Zaupa e quello per la costruzione di trottole con materiale di riciclo, la ludoteca itinerante e la pista delle biglie con l’associazione Il Tarlo.

L’acqua nei giorni della manifestazione sarà gratis, se chi vorrà bere porterà la propria borraccia, per ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica.

h. 10.00 Apertura AGREENFEST e apertura del mercatino dei sapori e degli hobbysti

h. 11.00 Laboratorio costruzione trottole -Ass. Il Tarlo-

A cura di Associazione il Tarlo. Costruzione trottole con materiale di riciclo. Il Tarlo sara’ presente anche con la sua ludoteca itinerante e la pista in legno di biglie

h. 12.15 Apertura AGRIRESTAURANT

h. 14.30 Laboratorio con la cera -Max Zaupa-

Imparare a lavorare la cera. e creare una candela profumata. Cosa sono le api e perché sono importanti e quali lavori fanno. Costruire una polpetta di argilla piena di semini che i bambini porteranno a casa per far crescere tanti fiori

h. 16.30 Laboratorio costruzione trottole -Ass. Il Tarlo-

A cura di Associazione il Tarlo. Costruzione trottole con materiale di riciclo. Il Tarlo sarà presente anche con la sua ludoteca itinerante e la pista in legno di biglie

DURANTE tutta LA GIORNATA

– Battesimo della sella con Agriturismo Valtinella

– Laboratori per grandi e bambini per imparare a creare ed inventare. A cura delle ragazze e dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Villa Valerio” Casciago

h. 19.00 AGRIRESTAURANT … di sera h. 21.30 Chiusura festa