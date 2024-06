Morosoccer 2024 chiude con 8 mila euro di felicità per La Casa del Giocattolo Solidale

Edizione bagnata, edizione fortunata. Si potrebbe dire così di Morosoccer 2024, la sagra del calcio organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Bidone insieme a tanti amici e volontari, con il sostegno della Pro Loco di Casciago e della Protezione Cvile Valtinella e il patrocinio del Comune di Casciago. (foto di Daniele Banfi)

Sono stati tre giorni ricchi di eventi, ottimo cibo, sport, divertimento e solidarietà da venerdì 14 a domenica 16 giugno. Partendo dall’ultimo punto, c’è il dato della raccolta fondi per La Casa del Giocattolo Solidale, realtà varesina “giovane” che si occupa di aiutare bambini e ragazzi nel gioco innanzitutto, ma anche nello studio e nello sport con tantissime iniziative di valore: sono stati raccolti la bellezza di 8 mila euro, consegnati al presidente dell’associazione Ivan Papaleo, accompagnato dai suoi volontari. Una cifra davvero considerevole per un’iniziativa amatoriale che si somma alle tante edizioni archiviate con altrettanti successi e donazioni a diversi enti e realtà del territorio.

E poi lo sport. Un torneo di calcio che per tutto venerdì e sabato ha attirato tanta gente dietro la rete dell’oratorio di Morosolo (grazie alla disponibilità della Comunità Pastorale di Sant’Eusebio) ad osservare le prodezze sul campo, reso “eroico” dalla pioggia proprio in concomitanza con le semifinali e la finale, vinta dalla squadra “Ciao Gigi” sui giovanissimi “Al Gilal” solo ai calci di rigore. Domenica mattina il torneo di bambini e bambine sul campo da calcio e quello di basket su quello da pallacanestro hanno colorato l’inizio di giornata, finalmente baciata dal sole.

Venerdì sera e sabato sera nonostante il maltempo il clima è stato surriscaldato dai cocktails del Chiringuito e dalla musica dal vivo di Medallica e The Good Vibes e dal dj set di Dj Jerry, mentre per la partita dell’Italia un grande lavoro di ingegneria e ingegno (oltre che di braccia) ha permesso di allestire una sala attrezzata con maxi schermo al coperto per permettere ai tifosi italiani e albanesi di assistere al match degli Europei.

Non si può dimenticare la parte culinaria, con tutta la squadra di tesserati e volontari a cucinare le migliori salamelle della provincia, il venerdì con i panzerotti dei fratelli Tota e i piatti speciali preparati alla griglia con cura, tempo e attenzione. Anche la prima edizione della BBQ Bidone Academy è stata un successo, con una ventina di persone arrivate perfino da Milano e dal Modenese per carpire i segreti dei mastri grigliatori di casa.

I NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA “BIDONE FOR LA CASA DEL GIOCATTOLO SOLIDALE”

(saranno pubblicati sulle pagine social di Morosoccer e della Asd Bidone. Si possono ritirare contattando la mail asdbidone@gmail.com o via Whatsapp al numero 3281872307 entro il 10 luglio 2024)

1 – 2642

2 – 958

3 – 8131

4 – 2103

5 – 1590

6 – 7406

7 – 5148

8 – 6698

9 – 6731

10 – 622

11 – 4600

12 – 5777

13 – 2494

14 – 8404

15 – 1853

16 – 5545

17 – 7095

18 – 1384

19 – 484

20 – 1791

21 – 4139

22 – 5482

23 – 5982

24 – 7655

25 – 6605

26 – 5600