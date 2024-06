I Vigili del fuoco di Tradate salvano un’automobilista intrappolata nel sottopasso allagato

Le forti piogge che sabato sera hanno colpito anche Tradate hanno rischiato di avere conseguenze pesanti per una donna rimasta intrappolata nella sua auto nel sottopassaggio di via Piave, nei pressi dell’ufficio postale.

La donna alla guida di una Seat Arona è rimasta bloccata all’interno dell’auto in gran parte sommersa. I Vigili del Fuoco di Tradate intervenuti con un fuoristrada 4×4, hanno dovuto gettarsi in acqua, tra fango e detriti, e sono riusciti ad estrarre la conducente dal mezzo con tecniche specifiche, Dopo averla soccorsa e tranquillizzata l’hanno accompagnata in una zona di sicura.

Sul posto anche i Carabinieri della Tenenza di Tradate. Tutta l’area adiacente al sottopasso è stata transennata e interdetta al traffico veicolare.

L’accaduto riporta ancora una volta alla ribalta il problema della pericolosità del sottopasso di via Piave in caso di piogge intense. Non è la prima volta che succedono fatti simili e che qualche automobilista che non conosce l’insidia e non legge i cartelli che segnalano il divieto di utilizzo in caso di eventi come quello di sabato sera, finisce nei guai.

Un problema più volte portato all’attenzione dell’Amministrazione comunale, anche con interrogazioni specifiche.