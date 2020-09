Perché si allagano i sottopassi di Tradate? Un’interrogazione del Partito democratico

I consiglieri del Partito democratico Mauro Prestinoni e Marco Viscardi hanno presentato nei giorni scorsi un’interrogazione con risposta scritta sugli allagamenti nei sottopassi del comune di Tradate.

Nell’interrogazione, presentata come da prassi al presidente del Consiglio comunale, al sindaco e alla Giunta, i due firmatari richiamano in particolare la situazione dei sottopassi ferroviari di via Piave e di via IV Novembre, che si sono allagati anche recentemente, anche con fenomeni meteorologici non necessariamente “estremi”.

Viene poi ricordato che “nel dicembre 2018 si è svolto un incontro tra Regione Lombardia, Comune di Tradate e Ferrovie Nord, per discutere della questione relativa ai lavori di manutenzione della tratta ferroviaria Saronno/Malnate, che interessa in maniera preponderante il territorio tradatese e che al termine di tale incontro il consigliere regionale Francesca Brianza ha dichiarato, tra le altre cose, che “si è riusciti ad individuare le modalità più adatte a sviluppare gli interventi di manutenzione dei cinque sottopassi ferroviari che saranno coinvolti da lavori. Inoltre è stata meglio definita la tempistica degli interventi: le operazioni di manutenzione prenderanno avvio dal tratto ferroviario più a nord della città già nel corso del 2019 e riguarderanno principalmente i sottopassi di via IV Novembre e di Corso Matteotti. A partire dal 2020, invece, si andrà ad intervenire sulle altre tre infrastrutture cittadine, i sottopassi di via Leonardo da Vinci, via Bianchi e via Piave”. Lavori che, scrivono Prestinoni e Viscardi, on sono stati eseguiti.

Da qui la richiesta di chiarimenti sulla manutenzione dei sottopassi tradatesi e sulle iniziative prese dall’Amministrazione comunale per evitare ulteriori ritardi da parte di Regione Lombardia e di Ferrovie Nord.

Qui il testo integrale dell’interrogazione