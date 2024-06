Grave incidente a Casciago: precipita nel vuoto mentre era al lavoro su un tetto

Infortunio sul lavoro a Casciago. Un uomo, all’interno di un ex complesso industriale di via Manzoni a Casciago, in una porzione dell’area appena rilevata da un’azienda, è caduto mentre stava lavorando sul tetto.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti l’uomo era salito sul tetto per verificare un’infiltrazione in seguito al maltempo di questi giorni, una lamiera avrebbe ceduto e l’uomo sarebbe precipitato nel vuoto. Sul posto sono al lavoro i mezzi di soccorso, ambulanze, elisoccorso, polizia locale e carabinieri. L’uomo è stato ricoverato ed era cosciente.

Anche il sindaco di Casciago Mirko Reto è arrivato per capire la gravità di quanto accaduto.