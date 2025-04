Il 25 aprile a Casciago: “La libertà è di tutti”

Mattinata di festa a Casciago e Morosolo con la consueta doppia celebrazione del 25 Aprile nell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Ai monumenti dei caduti in via Sant’Agostino e in piazza Giovanni XXIII si sono ritrovate le autorità insieme a diversi cittadini e ai membri di diverse associazioni.

«La libertà è di tutti, dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo e trasmettere ai nostri ragazzi i valori di chi ha lottato per liberare il nostro Paese – ha detto il sindaco di Casciago Mirko Reto, affiancato dalla vicesindaca di Luvinate Lucia Bianchi -. La speranza è che anche le nazioni che oggi sono in guerra possano un giorno celebrare il ritorno alla libertà».

Gli alunni del consiglio comunale dei ragazzi hanno letto un messaggio di Papa Francesco e don Emilio Rimoldi ha benedetto i presenti ricordando che «la libertà è un dono, ma a volte va conquistata. Oggi celebriamo il ritorno alla libertà dell’Italia, reso possibile grazie agli Alleati e ai partigiani che hanno lottato per questo obiettivo».