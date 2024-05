Un incontro con il Comune di Varese per celebrare la Giornata dell’Europa

Nella ricorrenza della Festa dell’Europa, il Comune di Varese ospita un momento di confronto su valori, visioni e opportunità del contesto europeo. Con la collaborazione della Scuola Europea di Varese, verrà inoltre messo in luce il tema della centralità dei giovani nell’ambito dell’UE, ponendo l’accento sull’importanza della loro partecipazione e cittadinanza attiva. Appuntamento giovedì 9 maggio alle ore 18 in Salone Estense, in via Sacco 5.

L’incontro, dal titolo “L’Europa siamo noi“, ha l’obiettivo di celebrare la giornata dedicata alla pace e all’unità che prende le mosse dalla dichiarazione Schuman, primo passo verso la costituzione dell’Unione Europea. Durante l’evento interverrà il professor Vincenzo Salvatore dell’Università degli Studi dell’Insubria, mentre prenderanno parte attiva gli studenti e studentesse del corso di Model European Council della Scuola Europea di Varese.