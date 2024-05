Una lettera di auguri dai bambini di Gavirate per la Festa della Mamma

I bambini delle classi quinte A e B, dell’Istituto Comprensivo Statale di Gavirate, sono stati protagonisti di una iniziativa speciale per la Festa della Mamma: gli alunni si sono recati all’Ufficio Postale di viale Ticino nel pomeriggio di martedì 7 maggio per scrivere una cartolina speciale dedicata alle mamme ed inviarla.

«Una bella occasione – spiegano da Poste Italiane – per scoprire il mondo della filatelia attraverso la presentazione di cartoline, francobolli e folder speciali, unito al racconto dei servizi offerti da Poste sul territorio, ponendo al centro in particolar modo l’arte della scrittura, che è in grado di veicolare messaggi di gioia, di pace e di scambio interculturale, anche attraverso un gesto molto semplice come quello di scrivere una cartolina».

Gli alunni sono stati accompagnati dalla loro maestra ed hanno avuto modo di vedere comprendere il percorso che una cartolina compie verso le destinazioni finali, una volta imbucata nella cassetta rossa.

«I ragazzi si sono mostrati molto interessati. Mi hanno mostrato le loro cartoline e in particolare modo mi ha colpito la loro curiosità e la loro voglia di capire come funziona il mondo postale – racconta Laura Orlandi Referente di Filatelia della zona –. Questo mi ha dato lo spunto per ricordare ai bambini l’importanza che riveste Poste Italiane per poter entrare in contatto con il mondo esterno, con altre culture in modo da comprenderle ed apprezzarle».

In questa occasione, Luca Rizzo Direttore di Filiale Varese e neo-papà di Michelangelo, ha voluto omaggiare ogni alunno con un francobollo per affrancare la letterina indirizzata alla loro mamma. Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta di essere un punto di riferimento all’interno della comunità ed il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini.