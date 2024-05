Uno sguardo inclusivo oltre le barriere comunicative

“Poco grande è un uomo se non comunica con gli altri, rimanere in silenzio frettolosamente ti riduce una nullità. Da un anno scrivo con il metodo della comunicazione facilitata, mi permette di portare reali mie opinioni fra gli altri…. Tutto il mio essere si da forma ora che comunico.”

(Alberto, 15 anni)

Il bisogno di comunicare è un bisogno imprescindibile dell’essere umano; tutti noi abbiamo bisogno di comunicare e metterci in relazione con gli altri. La comunicazione è inoltre indispensabile per lo sviluppo degli apprendimenti, per sentirsi parte attiva del contesto sociale, per esprimere le nostre intenzioni, le nostre scelte e soprattutto è un mezzo fondamentale per l’educazione.

Dal 2006 l’Associazione “Del Sorriso APS” si è resa promotrice del miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità, con un focus particolare sull’aspetto della comunicazione, adottando uno sguardo trasversale su diversi strumenti comunicativi, per permettere un intervento educativo personalizzato a seconda dei diversi bisogni educativi. A tal proposito, tra i loro ricchi repertori educativi vi è la diffusione sul territorio di incontri divulgativi per fornire tutte le informazioni necessarie circa l’utilizzo di metodologie e di strumenti che permettano alle persone con disabilità, in assenza o limitazione del linguaggio verbale, di esprimersi.

“Ogni persona, indipendentemente dal grado di disabilità, ha il diritto fondamentale di influenzare, mediante la comunicazione, le condizioni della sua vita.” . (Carta dei diritti della comunicazione. Revised Communication Bill of Rights National Joint Commettee on the Communication Needs of Persons with Severe Disabilities 2016).

Nel 2016 si è svolta una formazione rivolta alle educatrici e alle famiglie “Del Sorriso” e mirata all’utilizzo di app specifiche per la comunicazione, su tablet. Nel 2018 inoltre sono stati organizzati quattro incontri informativi sulla Comunicazione Facilitata tenutisi presso la Biblioteca di Laveno. Sempre più consapevoli dell’importanza di diffondere una formazione specifica, carente nel nostro territorio, il mese scorso l’Associazione , in collaborazione con la Cooperativa Intervento di Mestre, ha dato vita ad un Corso di Formazione per facilitatori di primo livello in “Comunicazione Facilitata”, una tecnica Aumentativa Alternativa Alfabetica del linguaggio, rivolto ad educatori, insegnanti e famiglie.

Il corso

Il corso si articola in tre moduli: teorico, teorico- pratico e pratico. Al termine del corso è previsto un esame teorico e pratico per acquisire l’attestato di facilitatore di primo livello, al fine di garantire alle persone che utilizzano la Comunicazione Facilitata e alle loro famiglie la supervisione di personale specializzato. L’obiettivo finale e’ quello di consentire alle persone di essere realmente coinvolte nel processo decisionale che riguarda la loro vita, partecipare ad attività da loro scelte e comunicare in differenti contesti, migliorando le competenze sociali e linguistiche. A breve l’ Associazione proporrà un nuovo appuntamento sul tema “Strumenti per la Comunicazione” di cui verrà data comunicazione sui canali social dell’Associazione. Per prenotarsi all’incontro e per maggiori informazioni contattare l’Associazione Del Sorriso, al numero 3755518568, da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 13.00.