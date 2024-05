Verbania festeggia San Vittore con cinque giorni di festa

Cinque giornate di festa, divertimento, spensieratezza e tanto altro. Questo rappresenta la festa patronale di San Vittore per la Città di Verbania, con il Comune che ha già stilato un ricco e denso programma per questo speciale avvenimento.

Le celebrazioni vere e proprie avranno inizio nella serata di mercoledì 8 maggio con i tradizionali fuochi d’artificio in zona porto a Intra, a cura dell’Amministrazione Comunale di Verbania. Nella stessa giornata è previsto il San Vittore Day, mentre sabato 11 maggio, dalle 16.30, si svolgerà l’Oratorio Cup, torneo di calcio tra gli oratori della diocesi organizzato dall’Oratorio San Vittore. Dalle 19 è poi prevista una grigliata per tutti.

Venerdì 10 maggio si svolgerà il Giro delle Contrade dalle ore 18, a cura di Corso di Corsa, mentre sabato 11, dalle 16, è in programma l’inaugurazione dei restauri compiuti negli ultimi 8 anni alla basilica di San Vittore. In serata poi, alle 21.15 in Basilica, spazio al concerto “Messa di Gloria di Pietro Mascagni” del Coro Polifonico San Vittore, diretto dal Maestro Riccardo Zoja.

Per tutta la durata della manifestazione verrà allestito inoltre uno stand gastronomico, a cura dei Pacian da Intra, in piazza Giovanni Fasana, con distribuzione quotidiana di specialità locali tutte le sere (8, 11 e 12 anche a mezzogiorno).