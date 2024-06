9 buche per la Croce Rossa, un successo il trofeo al Golf Club di Varese

Grande successo per il terzo torneo “9 buche per la Croce Rossa” che si è tenuto ieri presso il Golf Club Panorama in via Belmonte a Varese. Più di 50 partecipanti si sono battuti per il trofeo che è stato consegnato al vincitore Claudio Esposito dal neo Presidente del Comitato Cri di Varese Simone Filippi.

Alla competizione è seguita la consueta Cena di Estate a cui hanno partecipato un centinaio di persone. L’evento è stato anche l’occasione per la benedizione da parte del Prevosto di Varese Monsignor Panighetti dell’ultimo automezzo acquisito dal Comitato cittadino grazie ad un contributo della Fondazione UBI Banca di Varese ONLUS.

Alla benedizione hanno partecipato tutti i membri del neo eletto Consiglio del Comitato CRI di Varese ed una rappresentanza della Fondazione.

Un grazie particolare è stato rivolto a tutti gli sponsor e tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita dell’evento.