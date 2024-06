A Cameri il congresso annuale dei testimoni di Geova: attesi 1800 varesini

Una delegazione di oltre 1.800 Testimoni di Geova provenienti da Varese, Valceresio, Valcuvia e Alto Verbano parteciperà al congresso 2024 che si terrà a Cameri (NO) intitolato “Annunciamo la buona notizia!” che si terrà il fine settimana dal 28 al 30 giugno, e al quale sono previsti più di 3.300 partecipanti.

Si prevede che, nel corso dei fine settimana di giugno, luglio, agosto e inizio settembre, l’evento attirerà in città più di 28.000 persone.

«Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con le autorità cittadine di Cameri, che anche quest’anno ospiterà i nostri congressi – ha commentato Daniele Clementi, portavoce dei Testimoni di Geova – Questi congressi sono uno dei momenti più attesi dell’anno per migliaia di persone che hanno bisogno di un po’ di positività nella loro vita, e siamo felici di goderci ancora una volta il programma in questa città accogliente e ospitale».

Il congresso “Annunciamo la buona notizia!” presenterà video, discorsi e interviste basati sulla Bibbia. L’evento clou del sabato sarà il battesimo di persone provenienti dalle comunità circostanti, mentre un videoracconto in due parti catturerà l’attenzione del pubblico il venerdì e il sabato.

Nelle settimane prima di ogni congresso, i Testimoni di Geova locali si sono impegnati in una campagna per invitare le persone a questo evento gratuito. L’anno scorso quasi 13 milioni di persone hanno assistito a più di 6.000 congressi di tre giorni in tutto il mondo.