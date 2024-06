A Cunardo il consiglio comunale di insediamento: giura Pinuccia Mandelli

Consiglio comunale di insediamento a Cunardo, dove dalle elezioni amministrative di 8 e 9 giugno dalle urne è arrivata la riconferma per la sindaca uscente Pinuccia Mandelli. All’opposizione la lista vicina a Movimento Alternativo (Cunardo per oggi ed il futuro) guidata dal candidato sindaco Giovanni D’ambrosio finito in minoranza ma pronto ad una fattiva collaborazione con l’amministrazione comunale, come affermato nel corso dell’assemblea cittadina.

Nella serata di martedì si sono svelate le cariche di indirizzo politico, dunque la giunta, e quelle più di garanzia rispetto alle funzioni, cioè la presidenza del consiglio comunale affidata a Roberto Ingallina (Elia Gianantonio vice presidente).

Dunque in giunta ci sarà Paolo Sartorio (vice sindaco) e Alessia Cullari, nominata assessore.